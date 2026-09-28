Kast lamentó crimen de carabinero en Lo Espejo: indagan por qué el autor estaba en libertad

“La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada, le pido al Congreso que aceleremos el paso”, posteó el mandatario en su cuenta de X.

El presidente José Antonio Kast empleó las redes sociales para expresar su pesar por el crimen del carabinero Cristopher Aguilera Fernández, quien resultó baleado este domingo por un ciudadano venezolano.

De acuerdo con lo reportado por la policía uniformada, el sujeto, que atacó a los efectivos policiales que tomaban parte en un procedimiento policial en la comuna de Lo Espejo, fue abatido en ese mismo lugar.

“Lamento profundamente el cobarde ataque que terminó con la vida del Cabo 2do Christopher Aguilera. Tenía tan solo 30 años y era padre de un pequeño hijo de 10 meses. Mis condolencias a su familia y a la institución de Carabineros de Chile por esta irreparable pérdida“, escribió el mandatario en su cuenta de X.

A continuación añadió que “en materia de seguridad e inmigración ilegal hemos avanzado, pero tenemos que ir más rápido. Estos hechos y otros que han ocurrido en estos días, nos demuestran que no hay tiempo para discusiones políticas ni mezquindades“.

Concluyó su mensaje manifestando que “la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada, le pido al Congreso que aceleremos el paso. Carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando”.

Indagan por que el autor del crimen del carabinero estaba libre

Según se reveló en horas de la noche del domingo, el ciudadano venezolano autor del crimen del carabinero había sido detenido en abril pasado durante un procedimiento realizado en Pirque.

Al respecto, trascendió que en aquella oportunidad el individuo intentó sobornar a los funcionarios para evitar su arresto, pese a lo cual quedó posteriormente en libertad por resolución judicial.

En esa línea, desde el Ministerio Público se ratificó que está recabando antecedentes para esclarecer por qué el delincuente permanecía en libertad.

El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, confirmó que el antisocial “tenía antecedentes y detenciones anteriores por porte ilegal de arma cortante o punzante“.

Respecto de los motivos por los cuales el individuo circulaba por la vía pública, el persecutor planteó que “son antecedentes que se están recabando“.

Además, desde la Fiscalía se indicó que el arma empleada por el atacante está siendo periciada, aunque preliminarmente se estableció que contaba con un cargador extendido, lo que explicaría la capacidad de fuego que tenía el individuo al momento del ataque.