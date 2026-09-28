Definidos los cruces por cuartos de final de Copa Chile: a quiénes enfrentarán Colo Colo y la U

Los partidos que definirán a los cuatro equipos que disputarán las semifinales del torneo se comenzarán a jugar este martes 29 de septiembre.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este martes 29 de septiembre comenzarán a jugarse los cuartos de final de Copa Chile, pese a que todavía falta por definir el último de los ocho equipos que participarán en esta instancia.

El partido del que saldrá el octavo cuartofinalista lo disputarán el próximo miércoles 7 de octubre Coquimbo Unido y Cobreloa, a partir de las 19:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En el partido de ida, jugado el pasado 22 de septiembre en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, el equipo pirata se impuso por 2-1.

A quiénes enfrentarán Colo Colo y la U por la Copa Chile

El primer duelo por los cuartos de final de la Copa Chile enfrentará a Deportes Puerto Montt y Colo Colo, y se jugará este martes 29 en el Estadio Chinquihue, a partir de las 18:00 horas.

La revancha entre el Cacique y el equipo portomontino está programada para el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, desde las 20:30 horas.

Se trata de la única llave que tiene definidos tanto los recintos en que se jugarán, como los horarios de los respectivos partidos.

Por su parte, tras eliminar a Everton pese a la igualdad en el Estadio Nacional, la U de Chile, que adiestra Fernando Gago, se verá las caras con Deportes Antofagasta, que dejó en el camino a Deportes Iquique.

A la espera de la definición del ganador entre Coquimbo Unido y Cobreloa, los cruces que definirán a los cuadros que disputarán las semifinales de la Copa Chile son los siguientes: