Con interpelación al canciller incluida: Gobierno enfrenta ajetreada semana en el Congreso y en filas propias

Cuatro frentes ponen a prueba la capacidad del Ejecutivo para sostener su agenda en un tramo particularmente exigente del año.

Cuatro citas ineludibles marcan la agenda del Gobierno de José Antonio Kast en los próximos días: la interpelación al canciller —la primera desde la asunción de Kast en marzo—; el ingreso a trámite del Presupuesto 2027; la presentación del plan de empleo que viene acompañado de la publicación del informe trimestral de empleo del INE; y un nuevo round de tensiones en el oficialismo tras la seguidilla de derrotas legislativas de las últimas semanas.

Ninguno de los cuatro frentes es menor, y todos comparten un mismo trasfondo: la capacidad del Ejecutivo para sostener su agenda en un tramo particularmente exigente del año.

Interpelación al canciller

Este lunes 28 de septiembre, el canciller Francisco Pérez Mackenna deberá presentarse ante la Cámara de Diputados para la primera interpelación que enfrenta un secretario de Estado del gobierno de Kast.

La instancia fue impulsada por 59 diputados opositores encabezados por el socialista Nelson Venegas, elegido por unanimidad por su bancada para conducir el interrogatorio, dado su paso por la Comisión de Relaciones Exteriores.

Junto a otros parlamentarios de oposición, Venegas consensuó un temario de 13 puntos centrado en la conducción de la política exterior, con dos ejes principales: la controversia por la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes con Argentina, y los vaivenes recientes en la relación con Estados Unidos, marcados por declaraciones del embajador estadounidense Brandon Judd y por la firma de Chile al Escudo de las Américas.

La sesión, pese al intento de parlamentarios del Partido Nacional Libertario —con apoyo de la UDI— de que se realizara en carácter secreto, será pública.

El propio Pérez Mackenna adelantó que responderá “custodiando la necesidad de confidencialidad propia del cargo”, mientras que Kast salió a respaldarlo públicamente desde Nueva York: “Tenemos un gran canciller, y en eso yo valoro el trabajo que ha realizado”, dijo el mandatario.

La interpelación llega, además, luego de una semana cargada para la Cancillería. Chile confirmó su adhesión al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado impulsada por Donald Trump que agrupa a una quincena de gobiernos de la región y que, según el Ejecutivo, entrega beneficios como acceso a inteligencia y capacitación para Carabineros y la PDI.

La decisión generó un inédito reproche de la oposición a lo que se sumaron los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, lo que tensionó aún más a la Cancillería.

Está por verse si es que la oposición logra asestar el golpe a Pérez Mackenna o éste sale —como dice la regla— fortalecido de la interpelación.

Quiroz presenta su primer presupuesto

El segundo frente de la semana es fiscal. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta el plazo constitucional —que vence el 30 de septiembre— para ingresar la Ley de Presupuesto 2027, con márgenes reducidos: el gasto no puede crecer más de 1%, mientras el decreto de política fiscal exige bajar el déficit estructural de 2,6% a 1,8% del PIB en un año.

Frente a ese cuadro, Hacienda optó por un presupuesto selectivo: los recursos adicionales para las carteras consideradas “reactivadoras” —con Obras Públicas a la cabeza, además de Vivienda y parte de Salud— deben salir de otras partidas, entre ellas Mujer, Cultura y Deportes.

“Hacer más con lo mismo”, resumió Quiroz desde el Chile Day en Madrid, donde fijó la directriz del primer presupuesto de la administración Kast.

El margen de maniobra, sin embargo, es más estrecho de lo que sugieren esas cifras: según un estudio del Centro de Estudios Públicos, el 83% del Presupuesto 2026 está comprometido en leyes permanentes. Y no todos los ministerios se han ajustado al recorte lineal de 3% instruido en marzo, más una rebaja focalizada adicional de US$1.000 millones.

El caso más complejo es Vivienda, donde el ministro Iván Poduje pidió un alza de 23,9% para sostener sus metas de reconstrucción y de generación de empleo, frente a la oferta de 1,7% de la Dipres.

Empleo se toma la agenda

El tercer frente se abre el miércoles 30 de septiembre, cuando el INE publique el informe trimestral de empleo correspondiente al período junio-agosto. Según fuentes de La Moneda y del área económica, la cifra podría ser incluso peor que el 9,5% de desocupación del trimestre anterior, en parte por motivos estacionales: el trimestre de invierno suele ser el más duro del año para el mercado laboral. No se descarta que, por primera vez en años, el desempleo alcance los dos dígitos.

Con ese dato a la vista, el Gobierno prepara un plan de emergencia laboral que se conocería en los primeros días de octubre, una vez publicada la cifra del INE.

Según estimaciones preliminares del Ejecutivo, la iniciativa busca generar 25 mil empleos en el cuarto trimestre a través de medidas de corto plazo —entre ellas acelerar la inversión pública, en sintonía con la apuesta de Quiroz por el MOP— y otros 25 mil mediante el fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo. En su diseño participan los ministerios de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas y Vivienda, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Kast nuevamente presionado por el oficialismo

El cuarto frente es a puertas adentro. El comité político ampliado, que reúne todos los lunes a los timoneles del oficialismo, sus jefes de bancada y a los ministros políticos, vuelve a sesionar en medio de una seguidilla de derrotas legislativas que ha puesto en la mira al ministro de la Segpres, José García Ruminot, y a su subsecretaria, Constanza Castillo, ambos de RN.

El más relevante ocurrió el martes de la semana pasada, cuando la Cámara rechazó por un voto la reforma constitucional que buscaba facilitar la expulsión de migrantes irregulares. Obtuvo 88 votos a favor, uno menos que el quórum de cuatro séptimos requerido.

Las críticas —provenientes especialmente de libertarios y republicanos, y que se extienden a sectores de la UDI— apuntan a fallas de coordinación en la contención de emergencias legislativas, incluida la tramitación de permisos constitucionales que permiten descontar a un diputado ausente del cálculo del quórum.

Renovación Nacional, sin embargo, cerró filas en torno a su único ministro. La jefa del comité de senadores RN, María José Gatica, fue más específica al repartir responsabilidades: apuntó al Segundo Piso de La Moneda —”si tiene un rol central en la conducción política del Gobierno, también tiene que hacerse responsable de la coordinación”— y cuestionó que parlamentarios fueran convocados a la gira presidencial a Estados Unidos el mismo día en que el Congreso votaba proyectos de seguridad.