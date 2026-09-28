Subsecretario Pavez e interpelación al canciller: “No tenemos ninguna duda de que la gestión del Gobierno saldrá fortalecida”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), se refirió a la interpelación que enfrentará el canciller Francisco Pérez Mackenna (IND) esta tarde en la Cámara de Diputados, para explicar las controversias con Argentina, los alcances de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y la falta de respaldo del Gobierno hacia la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, entre otros temas.

En una entrevista concedida a T13 radio, Pavez sostuvo que “la política exterior chilena siempre ha sido ejemplar, siempre ha sido de Estado, por eso es que sorprende que desde la oposición se haya utilizado la posición del canciller para realizar una interpelación, que es una actividad muy propiamente política”.

“Por supuesto, nosotros respetamos eso, y lo que esperamos es lo que espera cualquier gobierno que tiene la conciencia tranquila de que ha hecho un muy buen trabajo en materia de política exterior. Esto significa que el canciller va a poder dar cuenta de todos los avances, de todas las dudas que se han sembrado, muchas de ellas con clara intencionalidad política, respecto a la forma en que hemos conducido, el Presidente en colaboración con sus ministros, la política exterior en todas las dimensiones. Así es que no tenemos ninguna duda de que hoy día el canciller y la gestión del Gobierno va a salir fortalecida”, recalcó.

Adicionalmente, el subsecretario abordó las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros (IND), sobre las islas Malvinas. El secretario de Estado manifestó en conversación con radio Polar que si bien reconoce el reclamo de Argentina, se debe respetar la autodeterminación de los habitantes británicos de la isla, así como las operaciones comerciales chilenas en ese lugar, aspectos que causaron polémica al otro lado de la cordillera.

“La posición del Gobierno es que nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos, eso está consagrado en la Constitución Política de la República y, por lo tanto, no hay ninguna contradicción (…) Yo no veo ninguna dificultad respecto a las declaraciones del ministro de Defensa. Chile tiene la posición muy clara, tal cual como la tiene Argentina respecto al Estrecho de Magallanes, cosa que el canciller hoy día va a volver a reiterar, y lo importante hoy día es que la relación entre Chile y Argentina, en todo el territorio nacional, incluyendo el extremo sur, son de normalidad”, zanjó.