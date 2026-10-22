Evelyn Matthei descarta asistir a comisión Cerimedo: “¿Cree que me voy a prestar para el show de Republicanos?”

Matthei fue más allá y cuestionó los resultados que pueda obtener la comisión investigadora, aunque dejó en claro que se debe legislar para que este tipo de episodios no se repitan en las próximas elecciones.

AGENCIA UNO

Evelyn Matthei descartó asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el uso de bots en redes sociales durante la última elección presidencial, conocida como comisión Cerimedo.

Si bien la ex alcaldesa de Providencia había adelantado en un primer momento su comparecencia, finalmente desistió, apuntando a que la instancia parlamentaria es presidida por el diputado republicano José Carlos Meza.

En entrevista con radio ADN, Matthei fue clara: “el presidente es un republicano, ¿usted cree que yo me voy a prestar para ir a hacer el show de los republicanos allá?“.

Evelyn Matthei fue más allá y cuestionó los resultados que pueda obtener la comisión investigadora, aunque dejó en claro que se debe legislar para que este tipo de episodios no se repitan en las próximas elecciones.

“O sea, ¿usted cree que efectivamente va a salir algo de ahí? Mire, lo que ya pasó, pasó. Hoy día la gente lo está pasando mal con la lluvia, con el tiempo, con el desempleo, con el crimen. Por favor, dediquémonos a eso. Lo que sí yo les pediría al Congreso es que efectivamente legislen, para que esto no vuelva a poder pasar en 3 años más, cuando volvamos a tener elecciones, incluso en dos años más“, argumentó.

La ex candidata presidencial de Chile Vamos también respondió a quienes le piden pruebas respecto a las acusaciones que enfrentó en redes sociales en su campaña presidencial, aseverando que “los chilenos y las chilenas ya se hicieron la idea de eso hace bastante tiempo”.

“No soy yo la que tenga que dar pruebas. Todo el mundo sabe quiénes son los que dijeron que yo tenía Alzheimer, así que que se vayan un poquitito a la punta del cerro“, sentenció Evelyn Matthei.