¿Cuánto pesan los bots en la opinión pública?

El caso Cerimedo y la disputa Kast-Matthei por el supuesto uso de bots en la campaña presidencial, volvieron a poner en tela de juicio estas herramientas automatizadas. Marcelo Santos, quien las ha investigado, responde a EL DÍNAMO si es que se puede medir su impacto en el voto y el terreno en el que son eficaces.

El caso de Fernando Cerimedo y los recientes cruces entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast trajeron de vuelta a la discusión pública el uso de bots y trolls en campañas electorales.

A Cerimedo, detenido por femicidio frustrado en Bolivia, se le señala hoy justamente porque en el marco de esa investigación policial se descubrió que presuntamente operaba desde ese país una mini granja de bots. En el pasado, fungió como asesor político durante las campañas de Javier Milei y Jair Bolsonaro para llegar a la presidencia de Argentina y Brasil, respectivamente.

Pese a que desde la defensa del periodista argentino negaron la existencia de esta granja de trolls, en el pasado Cerimedo sí ha reconocido que usó estos programas informáticos para la difusión de mensajes automatizados. “Los usamos para generar más relevancia y para mentirle al algoritmo, para que crea que el contenido es muy relevante y lo muestre más orgánicamente para que llegue a más gente”, dijo en 2023 a La Nación, descartando de paso que los bots controlados por él se usaran para insultar a otros.

La figura de Cerimedo llegó a territorio nacional luego de que se revelara que trabajó en la campaña del plebiscito de 2020 en apoyo de la opción Rechazo y que coincidió en ese periodo con el hoy jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal. También porque la expareja del asesor dijo que éste se jactaba de haber trabajado con el mandatario y del triunfo del Rechazo.

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sacó a colación estos vínculos la semana pasada, al recordar que durante la campaña fue víctima de bots y trolls, que identificó con el sector de Kast. También manifestó que pese a que Kast le dijo que “no tenía nada que ver con esas campañas, no le creí nada. Y sigo no creyéndole nada”.

¿Cuánto mueven la aguja los bots?

Si bien Kast admitió este lunes que conocía a Cerimedo, negó haber trabajado con él en algunas de sus campañas o ahora en La Moneda. Con todo, en la oposición aún buscan despejar si esos vínculos existieron. El senador Iván Flores (DC) pidió al Ministerio Público abrir una investigación por el uso de bots en recientes campañas en Chile y los diputados Juan Santana (PC) y Luis Cuello (PS) hicieron la misma petición a la Contraloría. “No le creemos al presidente Kast”, manifestaron.

A raíz de esta discusión, EL DÍNAMO consultó al experto en comunicación digital Marcelo Santos cuánto influyen estas dinámicas en el comportamiento electoral. Santos, quien ha trabajado en varias investigaciones sobre el funcionamiento e impacto de bots en Chile y otros países, aclara que determinar cuánto inclinan la balanza los bots aún es complejo.

“Identificar qué tanto afecta el resultado de un proceso electoral, es un poquito más complicado, porque igual son múltiples factores, los que influencian la decisión de voto de las personas. Ahora, lo que sí yo creo que uno puede afirmar sin dudas es que es difícil que no exista efecto‘”; explica el académico de la UDP.

El efecto a corto plazo, dice, “es algún tipo de persuasión en grupos específicos” y a largo plazo es “la erosión de esos espacios”. “Cuando mientras más discutimos el tema, menos confianza va a tener la gente, porque uno empieza a llamar al otro como un bot, solo porque está defendiendo la posición contraria a la de uno y termina por ensuciando, intoxicando, estos ambientes que deberán ser de

conversación, deliberación”, detalla.

La provocación, el terreno en el que juegan los bots

Hasta ahora, lo que sí se puede hacer con más detalle, a juicio de Santos, “es tratar de aislar la actividad de los bots en un conjunto de datos, por ejemplo, en un proceso electoral, para ver cuáles son las temáticas empujadas o cuáles son las personas que son atacadas. Y ahí uno puede observar, digamos, actividad inauténtica, o que los bots pueden tergiversar, aumentar, amplificar ciertas percepciones de cosas positivas o de cosas negativas hacia un candidato”.

“Donde son más efectivos es en la provocación, en provocar reacciones emocionales de las personas con la inseguridad, con lo absurdo, con la mentira. Y lo que he visto por lo menos en mis estudios específicos es la movilización de la indignación, lo cual tiene efectos importantes. La indignación, un sentimiento que puede ser muy activador y esa indignación puede ser instrumentalizada para fines políticos”, añade.

Uno de los casos clásicos, expone Santos, fue el ascenso de Jair Bolsonaro en Twitter, en momentos en que tenía lugar el impeachment contra Dilma Rousseff. “Había un solo usuario con tweets bien repetitivos: 127 veces durante 80 minutos. Entonces, es una actividad, obviamente, de un robot. Eso hizo que el hashtag Bolsonaro en 2018 subiera en las tendencias y la gente que estaba ahí hablando más bien de Dilma Rousseff empezar a decir ‘¿qué está haciendo es hashtag aquí?’ y empezara a indignarse”, relata.

“Pero lo que hacen es que terminan amplificando a partir de esa indignación. Más o menos del 85% de los tweets que yo mencioné, la muestra que yo medí, eran de cuentas que estaban hablando mal en contra de Bolsonaro, pero lo pusieron en tendencias, digamos, que lo que hicieron fue alimentar al troll”, explica.

Medir esos comportamientos, no obstante, se volvió más difícil, al punto en que Santos no pudo monitorear la situación en Chile en las pasadas elecciones. “Desde que Elon Musk asumió en Twitter, él retiró el permiso para académicos de hacer investigación, o sea, reflotando aún más el debate sobre regulación de plataformas. Sin ese tipo de escrutinio no podemos saber qué es lo que ha pasado, o sea, uno lo puede hacer de forma muy manual y confieso que no lo hice, porque es dificilísimo. O sea, es muy laborioso, necesitan muchas manos para hacer si no es a través de la conexión directa, con los datos de Twitter”, asevera.