La ex candidata presidencial cuestionó las campañas digitales basadas en cuentas simuladas y respaldó la investigación iniciada por la Fiscalía.

La ex candidata presidencial Evelyn Matthei se refirió a la investigación del Ministerio Público sobre los vínculos entre integrantes del entorno político del presidente José Antonio Kast y el consultor argentino Fernando Cerimedo, cuestionando duramente el uso de cuentas falsas en redes sociales.

Durante una visita a Concepción, Matthei calificó de “delincuente” a Cerimedo y sostuvo que su principal preocupación va más allá de las disputas electorales.

Según explicó, el uso coordinado de bots puede generar una percepción artificial sobre el respaldo ciudadano a determinadas ideas y alterar el debate público.

“Delincuente”: Matthei apunta contra Cerimedo y alerta por uso de bots

“Lo que me preocupa es que el uso de bots puede hacer simular como que todo un país está de acuerdo con una medida, cuando en realidad eso es falso”, señaló.

A esto agregó que estas cuentas falsas “instalan mentiras y a punta de repetirla una y otra y otra vez” pueden terminar influyendo en las opiniones de las personas.

La exabanderada también aseguró que desde enero del año pasado fue blanco de ataques que, según su relato, se desarrollaron de manera sistemática, entre ellos uno relacionado con supuestas afirmaciones sobre el Alzheimer.

“A mí lo que me preocupa es cómo se gobierna un país, cómo se puede alterar la democracia mediante el uso inaceptable de cuentas simuladas, de cuentas falsas”, enfatizó, valorando que el Ministerio Público haya abierto una investigación para esclarecer el funcionamiento y alcance de estas prácticas.