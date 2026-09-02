Tras frustrado intento: oposición consigue aprobar comisión para seguir la huella de Cerimedo en Chile

La oposición consiguió este miércoles que la Cámara de Diputados aprobara la creación de una comisión investigadora sobre los eventuales vínculos del asesor político Fernando Cerimedo en Chile.

Si bien Cerimedo fue detenido en Bolivia por femicidio frustrado, en medio de esa investigación se descubrió una granja de bots que eventualmente sería de su propiedad. Luego de que volviera a la luz pública que trabajó en la campaña del Rechazo en Chile, con el actual jefe de la Secom, Felipe Costabal, y que su expareja asegurase que trabajó con el presidente José Antonio Kast, la oposición ha impulsado una serie de medidas para pesquisar su participación en campañas en el país y el posible uso de bots o técnicas de desinformación en ellas.

Pese a que Kast negó haber trabajado con Cerimedo, el diputado Juan Santana (PS) denunció una posible manipulación informática ante el Ministerio Público y junto al diputado Luis Cuello (PC) pidieron a Contraloría investigar los vínculos del periodista en Chile. El Partido Socialista también presentó una ley que recibe el nombre del asesor para transparentar gasto electoral en redes y plataformas digitales.

El diputado PPD José Montalva presentó una moción para crear una comisión investigadora al respecto, pero esta iniciativa fracasó el martes por falta de quórum. Hoy, logró sortear esa barrera con 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención de la vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN). Con ello, la instancia parlamentaria deberá reunir información sobre eventuales actos de Gobierno vinculados al conocimiento, prevención, detección y fiscalización del uso de bots, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica y herramientas de inteligencia artificial en procesos electorales y plebiscitarios realizados en Chile desde 2020.

“Cuando se hace una publicidad y se ocupan malas artes, como personas falsas para decir que un servicio que se entrega que no es tal, está la Ley de Protección al Consumidor, las garantías. Pero en el caso de las elecciones y la democracia, no existe eso, sino que la fe pública. Lo que altera la tecnología, la automatización, los bots, la IA, puede generar una realidad que a la gente le hace cambiar su decisión a la hora de votar y es muy grave“, argumentó Montalva en diálogo con 24 Horas.