Jumbo abre una nueva tienda en Apoquindo en el marco de sus 50 años en Chile

La nueva tienda genera 127 nuevos empleos e incorpora atributos de eficiencia y sostenibilidad que complementan la propuesta de valor de la compañía.

Este 2026, el famoso supermercado del elefante de aspecto cariñoso celebra 50 años de historia y lo hizo inaugurando un nuevo espacio, el que se transforma en la tienda número 60 de la marca en el país. Con esto consolidan un nuevo hito en su estrategia de crecimiento, reafirmando su compromiso

con ofrecer experiencias de compra diferenciadas, innovadoras y centradas en las necesidades de sus clientes.

La nueva sala se ubicada en la comuna de Las Condes, fortaleciendo la presencia de Jumbo en uno de en esta zona de la capital, a la vez que acerca a los clientes una propuesta que combina calidad, variedad, servicio y conveniencia.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de concejales de la comuna de Las Condes, el gerente de Socios y Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Cristián Correa, además de vecinos y representantes de la comunidad.

“La apertura de Jumbo Apoquindo tiene un significado muy especial. No solo porque alcanzamos las 60 tiendas en Chile, sino porque ocurre en el año en que celebramos los 50 años de una marca que ayudó a redefinir la industria supermercadista en nuestro país. Durante estas décadas, Jumbo ha evolucionado junto a las personas, manteniendo intactos los atributos que la hicieron única desde sus inicios: calidad, variedad, innovación y servicio. Este nuevo supermercado representa precisamente esa visión de futuro que impulsa a Cencosud y su propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento”, señaló Cristián Siegmund, gerente general de la división de supermercados de Cencosud Chile.

Con una superficie de venta de 1.750 m² Jumbo Apoquindo incorpora además soluciones orientadas a elevar la experiencia de compra y avanzar en eficiencia operacional y sostenibilidad, incluyendo iluminación 100% LED, una moderna planta de frío con refrigerantes ecológicos y seis cajas de autoservicio que complementan las alternativas de atención disponibles para los clientes. Además se incorpora una dotación de 127 personas, que se suman a los cerca de 50 mil colaboradores que Cencosud mantiene en Chile, consolidándose así como uno de los principales empleadores privados del país.

Con esta inauguración, Jumbo continúa fortaleciendo una trayectoria que combina crecimiento, innovación y cercanía con las comunidades. Actualmente, la marca forma parte del ecosistema regional de supermercados de Cencosud, presente en seis países de América y Estados Unidos, atendiendo a millones de clientes a través de una propuesta que integra tiendas físicas, comercio electrónico, programas de fidelización y marcas propias.

“Hace 50 años, Jumbo nació con la convicción de ofrecer una experiencia de compra extraordinaria. Hoy esa visión sigue más vigente que nunca. Desde Cencosud continuaremos desarrollando nuevas capacidades, incorporando innovación, fortaleciendo nuestra propuesta omnicanal y generando oportunidades para productores, emprendedores y comunidades, con el objetivo de seguir liderando la evolución del retail en Chile y Latinoamérica durante las próximas décadas”, concluyó Siegmund.