Ganancias de Cencosud Shopping crecen 13% e ingresos alcanzan $104 mil millones en 2025

La compañía fundada por Horst Paulmann, Cencosud Shopping, comunicó sus resultados del año 2025, donde revelaron que los ingresos consolidados alcanzaron $104.353 millones (+3,9%), lo que se apalancó en una expansión de los metros cuadrados del operador minorista. La empresa detalló que este año incorporó a sus negocios nuevos locatarios y mayores superficies construidas.

Las utilidades del brazo que opera los centros comerciales de Cencosud sumaron $78.749 millones en el cuarto trimestre (+6,5%), mientras que la utilidad líquida distribuible, por su parte, alcanzó $64.206 millones (+10,6%).

Con todo, la operadora de Alto Las Condes y Costanera Center -entre otros recintos- informó ganancias en 2025 por $302.925 millones, un 13,5% superior a lo logrado en 2024.

El gerente general de la empresa, Sebastián Bellocchio, señaló que cierran un año con importantes entregas de proyectos. “Este trimestre registramos un importante crecimiento interanual de superficie arrendable, en línea con nuestro plan de crecimiento de largo plazo. Este cuarto trimestre reforzó esta trayectoria con aperturas, reconversiones y una estrategia comercial activa que fortaleció el vínculo con nuestros clientes y nos deja bien posicionados de cara a 2026.”, comentó en el análisis razonado de la compañía.

Dentro de los avances destacó el crecimiento de QINTO, la apuesta gastronómica de Cenco Costanera que suma 55 restaurantes en más de 14.000 m². “Avanzamos en la planificación de la integración de los pisos 6, 7 y 8 de la Gran Torre Costanera, con foco en activaciones, experiencias y eventos. En Cenco Alto Las Condes, concretamos hitos relevantes con la apertura de Alto Diseño, junto con el nuevo patio de comidas y el nuevo Rincón Jumbo.”, destacó el ejecutivo.

Junto con ello, relevó que en Cenco Florida, avanzan con la apertura de su sector gastronómico y con el desarrollo de su primer proyecto multifamily. En regiones, en tanto, el proyecto de expansión de Cenco Temuco superó el 50% de avance.

Torre Costanera

Respecto a los proyectos en la Gran Torre Costanera, el grupo explicó que se trata de la incorporación de un espacio multinivel orientado a exhibiciones, experiencias de marca y eventos.

La iniciativa considera 3.800 m² de superficie arrendable distribuidos en tres niveles. En este recinto, además, se sumaron 17 mil m² adicionales en 2025.