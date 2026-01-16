Cencosud invierte US$ 600 millones: renovación en Alto Las Condes, outlet en Maipú, 25 mil m2 de parque y viviendas en La Florida

Entre las optimizaciones del Alto Las Condes se considera la incorporación de 1.600 m² de oficinas, junto con 2.000 m² de mejoras en el área de entretención, de la mano de Happyland. Las obras están planificadas para el primer semestre de 2026 e incluyen 40 nuevas tiendas de retail.

Cencosud anticipa un movido 2026. Esta semana, la alta cúpula del grupo se trasladó a Buenos Aires para reunirse con inversionistas y presentar el mapa de trabajo para América Latina y Estados Unidos, donde la compañía ejecutará un plan de inversiones por US$ 600 millones.

El grupo fundado por Horst Paulmann proyecta un ambicioso desarrollo en todos los formatos en los que opera -supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales-, siendo precisamente este último negocio el que concentrará una parte relevante del desembolso, entre remodelaciones, nuevos espacios comerciales, áreas gastronómicas y de entretención.

Del total del plan de inversión entre 35% y 40% se destinan a nuevas tiendas, el 15% a 20% a remodelaciones, 30% a 35% a los malls y 10% a 14% el ecosistema de retail.

La remodelación del “Alto”

Alto Las Condes, el primer mall de Cencosud y donde además se ubican las oficinas centrales del grupo, viene experimentando desde hace meses una serie de cambios en su layout. El recinto ya inauguró un piso de diseño, reubicó el Rincón Jumbo y contempla nuevas remodelaciones.

Entre las optimizaciones del centro comercial se considera la incorporación de 1.600 m² de oficinas, junto con 2.000 m² de mejoras en el área de entretención, de la mano de Happyland.

Las obras en el “Alto” están planificadas para el primer semestre de 2026 e incluyen 40 nuevas tiendas de retail, que totalizan 4.800 m² y se emplazarán en el ex patio de comidas.

Costanera Center: nuevas etapas de expansión

En el sector oriente de Santiago, los cambios continúan en Costanera Center, un activo que se mantiene en constante expansión. Allí se remodelará el Rincón Jumbo, en una superficie de 1.500 m², incorporando un nuevo estándar de diseño. A ello se suma el ya anunciado espacio automotriz, que contará con 20 locales para marcas y una superficie de 4.600 m².

Durante el segundo semestre de 2026, Cenco Costanera incorporará además trabajos de integración de pisos, con espacios “dedicados a activaciones temporales, experiencias de marca y eventos, acercando el mall a la torre Gran Costanera, integrando la torre a los pisos inferiores”, según se detalló en las presentaciones a inversionistas.

Cambios en La Florida y nuevo outlet

En Cenco La Florida, la compañía avanzará hacia nuevos segmentos. El proyecto más relevante es el desarrollo de edificios residenciales bajo el concepto multifamily, con 297 departamentos que complementarán la oferta del centro comercial y permitirán diversificar ingresos. El proyecto considera cerca de 22 mil m² y, de cumplirse los plazos, saldría al mercado durante el primer semestre de 2028.

En el mismo complejo se prevé además la optimización del área gastronómica, con la incorporación de nueve nuevos restaurantes y 3.500 m² arrendables. A ello se suman 6.200 m² correspondientes a Auto City La Florida, un espacio automotriz concebido como un hub de servicios.

Para 2026 también está contemplada la construcción de un parque público -Parque Cenco Florida-, que conectará el mall con un espacio gastronómico al aire libre, sumando 25 mil m² de áreas comunes y 2.000 m² destinados a locales comerciales.

En el límite entre Maipú y Cerrillos, en tanto, la compañía decidió ajustar su proyecto original. En lugar de levantar un centro comercial tradicional, reducirá la superficie y transformará el terreno que anteriormente ocupó la FISA en un outlet, el primer formato de descuento del grupo en centros comerciales.

Finalmente, en regiones, Cencosud contempla la expansión de sus operaciones en Temuco, con 16.700 m² adicionales, y la ampliación de su mall en Rancagua, que sumará 42.000 m².