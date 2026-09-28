Premio Fuerza TP 2026 y el impulso al desarrollo de Chile

En la segunda Gala de premiación, INACAP y El Mercurio reconocieron a personas de diferentes rincones del país y el extranjero que, desde la formación técnico-profesional, han convertido su conocimiento y experiencia en soluciones concretas que impactan a sus comunidades y abren nuevas oportunidades.

Hay quienes transforman una sala de clases en un espacio para experimentar con robótica e inteligencia artificial. Otros convierten el conocimiento técnico en soluciones para la gestión del agua, encuentran nuevas oportunidades para los residuos o utilizan las herramientas digitales para ampliar el acceso al aprendizaje. También están quienes, tras décadas de ejercicio profesional, forman a nuevas generaciones. Esas distintas expresiones del talento técnico-profesional fueron reconocidas en una emocionante segunda versión de Fuerza TP, iniciativa impulsada por INACAP y “El Mercurio”, que este año recibió más de 1.000 postulaciones provenientes de distintas regiones del país y el extranjero.

Lucas Palacios, rector INACAP y jurado del premio reconoce que “fue emocionante reconocer a personas que representan una fuerza que muchas veces no vemos lo suficiente, a personas que saben hacer, crear, innovar y transformar sus conocimientos en soluciones concretas. Reconocerlas es también dar valor a una educación técnico-profesional conectada con el mundo del trabajo, que abre oportunidades, impulsa la movilidad social y contribuye al desarrollo de nuestras regiones y de Chile”.

A las declaraciones anteriores, se suman también las palabras de otra de las integrantes del jurado, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien declaró que “cuando hablamos de formación Técnico-profesional, hablamos de educación, pero también de innovación, productividad, y de nuevas oportunidades. Y si cada vez más personas están eligiendo este camino, tenemos que asegurarnos de que esa formación esté conectada con las necesidades reales del mundo productivo y con los empleos que Chile va a necesitar. Y eso es lo que justamente representa Fuerza TP, la formación Técnico-profesional puesta al servicio del desarrollo de nuestro país”.

Talento que se transforma en soluciones

La ceremonia de premiación reconoció a cinco ganadores correspondientes a las categorías; Docencia Educación Media, Docencia Educación Superior, Aporte Empresarial, Innovación Tecnológica y Trayectoria. También se realizaron diez menciones honrosas, destacando historias que tienen la capacidad de poner el conocimiento al servicio de desafíos reales.

Al respecto Carlos Schaerer, director de “El Mercurio señaló que “nuestro medio siempre ha procurado relevar, identificar y dar a conocer el testimonio de trayectorias profesionales, destinos de vida que nos parece que encarnan los valores, la perseverancia y el carácter que son necesarios para sacar a Chile adelante y construir ese país que todos anhelamos. Este premio lo que hace es reconocer a quienes hacen esta contribución desde el mundo técnico-profesional”.

En Innovación Tecnológica, la ganadora fue Macarena Miranda, técnico en Prevención de Riesgos de INACAP, quien construyó una trayectoria que la llevó desde la formación técnica hasta un doctorado en Ingeniería Química en Canadá. Actualmente lidera Damtek Chile, empresa dedicada a soluciones para la gestión hídrica y el manejo de sedimentos.

La categoría Aporte Empresarial reconoció a Leslie Plaza, técnico Analista Químico de INACAP Sede Calama, quién es fundadora de Redimir, empresa pionera en el desarrollo de soluciones de gestión de residuos y economía circular. Compañía que actualmente gestiona cerca de 60 toneladas de residuos al mes y avanza en la implementación de una nueva planta de 6.000 metros cuadrados.

En Trayectoria, la premiada fue Claudia Guaquin, laboratorista dental de la región de Los Ríos que ha desarrollado su carrera en el sur de Chile, combinando el ejercicio profesional, el emprendimiento y 18 años dedicados a la formación de técnicos. Su experiencia también ha estado vinculada a la implementación de laboratorios dentales públicos en Valdivia y Paillaco, contribuyendo a responder a necesidades de rehabilitación protésica y formación de nuevos profesionales.

En Docencia Educación Media, el reconocimiento recayó en Claudio Pérez, técnico de nivel superior en Electrónica con mención en Electrónica Industrial y docente del Colegio Industrial Las Nieves. Con más de tres décadas de trayectoria, ha impulsado la incorporación de tecnologías como robótica, automatización e inteligencia artificial en la formación de sus estudiantes, incluyendo la implementación de un robot colaborativo industrial.

En Docencia Educación Superior, el ganador fue Nicolás Ferreira, técnico en Enfermería de Duoc UC, quién ha dedicado cerca de una década a la formación de estudiantes del área de la salud y al acompañamiento de docentes en innovación educativa, creando en 2019 el canal “Profe Nico Duoc”. Ha impulsado iniciativas de intercambio internacional, talleres y proyectos de vinculación con comunidades para acercar conocimientos de salud y primeros auxilios.

Sobre las menciones honrosas, en Aporte Empresarial fueron para Pilar Cabezas, docente y fundadora de Mecánica Activa SPA, impulsa la participación de más mujeres en el rubro automotriz y Sergio Armella, chef y fundador de Ephedra Restaurant, pone en valor la gastronomía y los productos de San Pedro de Atacama.

En Docencia Educación Media, las menciones fueron para Christian Álvarez, docente de matemáticas, ha creado iniciativas gratuitas de preparación y fortalecimiento académico para estudiantes y Lorena Briones, docente con más de 30 años de trayectoria, se ha dedicado a la formación en programación e informática.

Camila Valenzuela, docente de Animación Digital, desarrolla metodologías y proyectos con impacto social y Marina Soto, docente del área automotriz, conecta la formación técnica con la industria en Aysén y fomenta la participación femenina obtuvieron la mención honrosa en Docencia Educación Superior.

En Innovación Tecnológica, la mención fue para Edson Espejo, técnico y mecánico soldador, diseñó una solución para recuperar equipos y optimizar procesos industriales y Jean Pierre Lachitt, emprendedor de Atacama, desarrolla proyectos de minería, tecnología y desarrollo regional.

Jorge Ortega, técnico en Pastelería Internacional, cuenta con más de 35 años de experiencia en gastronomía, educación y trabajo social y Katherine Vásquez, jefa de proyectos del Poder Judicial, ha participado en iniciativas de modernización y acceso a la justicia, obtuvieron la mención honrosa en Trayectoria.

Una comunidad que reconoce el talento

La segunda versión de Fuerza TP contó con un jurado integrado por representantes del mundo empresarial, académico, educativo y de la sociedad civil y estuvo compuesto por Arturo Tagle, presidente del Consejo Directivo de INACAP y el vicepresidente Recaredo Ossa; Susana Jiménez, presidenta de la CPC; Carlos Schaerer, director de “El Mercurio”; Lucas Palacios, rector de INACAP; Manuel Olivares, past president de INACAP; Manuel Fernández, editor de Innovación de “El Mercurio”; Alan Meyer, Ex VP Mercado Libre, director de Empresas; Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile; Rosa Devés, exrectora de la Universidad de Chile; Holger Paulmann, presidente ejecutivo de SKY Airline; Juan Pablo Guzmán, rector nacional de IP y CFT Santo Tomás y presidente de Vertebral; Macarena Cea, gerenta general de Fundación Luksic; Miguel Ángel García Moreno, presidente de Camacoes; Valentina Quiroga, gerenta de Desarrollo Humano de Fundación Chile; Gloria Maldonado, directora de Foro Innovación y Conecta Logística; Antonio Walker, presidente de la SNA y exalumno de INACAP; Luis Felipe Gazitúa, presidente de Bicecorp, y Emilio Hernández, CEO de MadeInnLatam.

Más allá de cada reconocimiento, Fuerza TP busca visibilizar el aporte de la formación técnico-profesional y de quienes hacen, crean, resuelven e innovan para abrir oportunidades y transformar sus comunidades. En la ceremonia, los ganadores recibieron el Toro de Fuerza TP, obra de Francisco Gazitúa, como símbolo de la fuerza, resiliencia y perseverancia que representan a quienes construyen futuro desde el mundo TP.