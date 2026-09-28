“Yo no me casaría tanto con EE.UU.”: Desbordes pide cautela ante adhesión de Chile al Escudo de las Américas

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (IND), planteó reparos ante los acercamientos de Chile con Estados Unidos y la reciente adhesión al Escudo de las Américas, la coalición de cooperación militar y de seguridad que creó Donald Trump para combatir organizaciones criminales en occidente.

“El presidente Trump no es precisamente una persona muy estable en términos de para dónde quiere llevar este tipo de acuerdos. No conozco el detalle, pero siento que después de lo que ha pasado con EEUU. del énfasis que están haciendo los países vecinos (en defensa), de lo que ha pasado con Ucrania (…) Chile debería tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Debería reforzar en términos de defensa sus relaciones con Europa, Israel, Japón y Australia”, dijo el exministro de Defensa en conversación con radio Pauta.

“Yo no me casaría tanto en este minuto con Estados Unidos, siguiendo sí la política de tener una estupenda relación con EE.UU. y en términos comerciales no afectar la relación con China es clave. No aceptaría ninguna norma que permita que Estados Unidos nos disponga si tenemos que mandar un uniformados a algún lado o que Estados Unidos pueda actuar en Chile. Ya lo dijo el ministro de Defensa, no puede entrar una tropa a Chile sin autorización del Senado”, añadió. En ese sentido, aclaró que “por ahora tendría cuidado con Donald Trump, no con Estados Unidos”.

Por otra parte, tras ser consultado por los dichos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sobre la necesidad de que el gabinete experimente “una cirugía mayor”, Desbordes, quien abandonó Renovación Nacional este año, se mostró en desacuerdo. “No le costaba nada decirlo directo al Gobierno. El Presidente nos atiende el teléfono a todos, contesta siempre (…) No la comparto, no me gusta la forma, el medio”, aseveró.

“No voy a discutir con la senadora Núñez y menos por los medios. Es como el alcalde (Tomás) Vodanovic. Hace una carta llamando al acuerdo y al otro día te saca la cresta. No entiendo mucho. Hace una linda carta llamando al diálogo, a los consenso y después es el más brutal a la hora de sacarte la mugre de vuelta. Creo que hay que avanzar en la agenda, no me interesa discutir con ninguno de los parlamentarios. Estoy en la calle con los vecinos viendo en terreno lo que está pasando y la agenda es bien crítica en varios barrios”, zanjó.