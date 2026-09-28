Entel estrena miniserie realizada por los creadores de “El Increíble Mundo de Gumball”

Los artistas internacionales presentan una serie que retrata con humor las dinámicas de los hogares chilenos, ilustrando además cómo la tecnología se ha convertido en un vínculo esencial que facilita el funcionamiento diario y la conexión familiar.

Durante las últimas semanas, Entel ha empezado a lanzar nuevos spots, posts y comerciales con protagonistas animados que dan vida a la “Familia Torres” con la idea de lograr conectar con distintas generaciones. Con la ayuda de Andrew Barnett Jones y Ciaran Murtagh, artistas y guionistas internacionales, conocidos por su trabajo en “El Increíble Mundo de Gumball”, se buscó construir personajes cercanos, reconocibles y entrañables.

La miniserie explora la cotidianidad de una familia moderna y su mascota a través de un enfoque divertido. Este proyecto surgió con el propósito de establecer una plataforma de contenidos viva, capaz de evolucionar junto a la sociedad, la tecnología y la empresa. En episodios recientes, la historia se contagia con todo el ambiente de Fiestas Patrias, rescatando situaciones tan cotidianas como lo picante que quedó el pebre o esa clásica costumbre chilena de aplazar cualquier trámite o compromiso con el infaltable “lo vemos después del 18”. A esto se suman guiños a hitos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde los personajes recrearon la popular celebración de la selección de Noruega.

El gerente de marketing B2C de Entel, Sylvio Del Lago, señaló que “la idea de la compañía nació al entender que las familias chilenas no piensan en megabytes, ni convergencia, pero que igualmente conviven con la tecnología constantemente. El objetivo es mostrar a la tecnología como un vínculo invisible, porque lo verdaderamente importante ocurre frente a la pantalla y no detrás de ella”.

Artistas de talla internacional

Los guionistas del proyecto cuentan con una destacada trayectoria en la industria de la animación, siendo reconocidos por su trabajo en la exitosa serie “El Increíble Mundo de Gumball”. Hasta ahora, toda su carrera se había concentrado exclusivamente en la creación de producciones animadas para la televisión tradicional.

Respecto a esta colaboración, los guionistas Andrew Barnett Jones y Ciaran Murtagh destacaron que “esta es nuestra primera gran colaboración con una marca, y no podríamos estar más satisfechos con el resultado. Fue una experiencia increíble explorar la identidad chilena para crear un proyecto especialmente pensado para su audiencia. Al dar vida a esta familia, buscamos retratar a una empresa que realmente refleja al país y comprende a su gente”.

Dar vida a este universo requirió cerca de ocho meses de un trabajo muy intenso junto a destacados estudios de ilustración y animación. Además, para las voces de los personajes se contó con el talento de actores de doblaje que han participado en reconocidas producciones como Gravity Falls y The Walking Dead.

¿Quién es la Familia Torres?

La familia está compuesta por los padres, Gabriela y Felipe, los hijos, Sofía y Mateo, el abuelo Luis, y la “reina de la casa”, su perrita Luna. Más que simples estereotipos, cada integrante fue diseñado detalladamente para reflejar situaciones cotidianas y cercanas del día a día vinculadas a la tecnología.

Dentro de la casa, Gabriela representa el sentido práctico y la capacidad de mantener el equilibrio familiar, mientras que Felipe encarna la curiosidad, el entusiasmo y las ganas de explorar nuevas posibilidades. Por su parte, la hija adolescente Sofía aporta la perspectiva de una juventud que creció conectada al mundo de las redes sociales. El hijo menor, Mateo, personifica la imaginación de la infancia y el gusto por los videojuegos. Finalmente, el abuelo Luis entrega su experiencia al conocer la tecnología siendo una persona mayor.

En estas historias cotidianas, los dispositivos y las pantallas no se transforman en los protagonistas, sino que la conectividad se presenta de forma natural, actuando como un puente o vínculo que ayuda a que la familia se organice, se comunique, se entienda y se divierta. Lo verdaderamente relevante no es qué hay detrás de la pantalla, sino lo que las personas logran hacer y sentir frente a ella.

Sylvio del Lago agregó que “a través de ellos buscamos mostrar que, aunque las generaciones cambian y las formas de vivir evolucionan, los vínculos y las experiencias compartidas siguen siendo el centro de la vida familiar. Por eso, las historias no hablan sobre herramientas o innovación, sino sobre las personas y cómo se conectan naturalmente entre ellas”.

El contenido completo se encuentra disponible en el canal de Youtube de Entel, donde ya se puede disfrutar de 14 capítulos.