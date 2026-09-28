Senadora Gatica (RN) pide ajustes en La Moneda: “Estamos en hora de generar un cambio de gabinete”

La legisladora oficialista también planteó que “probablemente podría generar un buen cambio de rumbo” que haya ajustes en el equipo de asesores del Presidente Kast.

A la inquietud que planteó el pasado viernes la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sobre la necesidad de hacer una “cirugía mayor” en el gabinete, se sumó otra voz de Renovación Nacional este lunes. La senadora María José Gatica apuntó específicamente al área social y política del equipo ministerial.

“Estamos en hora de poder generar un cambio de gabinete para cambiar las cosas de una manera más positiva y para que el rumbo de esta administración tenga un buen desempeño”, sostuvo Gatica en diálogo con radio Infinita.

Si bien Gatica evitó precisar cuáles ministerios requieren un cambio aludiendo a que “esa es la tarea que le corresponde al Ejecutivo”, sí dijo que éste debería manifestarse “en el área política y social”. Sin embargo, aclaró que aunque el ministro de la Segpres José García Ruminot (RN) forma parte del área política, no lo consideraría en las modificaciones. “Él ha realizado un buen trabajo y ha quedado demostrado durante este tiempo”, precisó.

En ese sentido, blindó a García de los cuestionamientos que enfrentó la semana pasada, luego de que se rechazara, a falta de un solo voto, el proyecto de ley que ampliaba el plazo de detención de migrantes irregulares con orden de expulsión. “Considero que esa crítica nunca fue justa”, aseveró.

“El segundo piso también tiene una fuerte injerencia en torno al trabajo que realizan sus parlamentarios”, argumentó. Al ser consultada sobre si este equipo de asesores de Presidencia también debería experimentar ajustes, Gatica manifestó que “probablemente también podría generar un buen cambio de rumbo“.

“Yo creo que hoy día poder generar cambios de cara, de profesionales, de personas que tengan más entendimiento y sensibilidad a lo que está sucediendo en la calle, siempre le va a hacer bien al Gobierno”, reflexionó.