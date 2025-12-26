FOTOS – La emotiva Nochebuena del hombre que le pidió al Viejo Pascuero recuperar a su hijo

“No quería estar solo en mi casa en esta fecha”, le contó Álvaro Kemps a EL DÍNAMO. Hace más de un año que no puede ver a su hijo, pese a que los dictámenes judiciales le otorgaron un régimen regular de visitas. Por eso decidió esperar la Navidad en el frontis del Tercer Juzgado de Familia.

Sentado en el frontis del Tercer Juzgado de Familia, en el centro de Santiago, pasó la Nochebuena Álvaro Kemp, quien decidió que esa era una mejor alternativa frente a la opción de pasar otra Navidad sin su hijo Nicolás, al que lleva casi un año y medio tratando de recuperar.

El hombre se instaló en el lugar acompañado de un cartel en el que escribió: “Querido Santa. En esta Nochebuena deseo que el Tercer Juzgado de Familia y la madre de mi hijo me lo devuelvan. Se llama Nico y lo secuestraron hace un año, tres meses y 25 días. Muchas gracias, su papá“.

En diálogo con EL DÍNAMO, Kemp relató que todo partió en 2018, cuando él y su señora se separaron “en buenos términos. Desde esa fecha hasta el 2022 ni siquiera hubo divorcio, sino que todo de común acuerdo: las lucas, la educación, la salud, las visitas, todo bien”.

Sin embargo, todo cambió luego de que en 2022 firmaron el divorcio y el Tribunal de Familia estableció un régimen que le otorgaba visitas a su hijo los días miércoles y dos fines de semana al mes.

“El 2024 traté de hablar con ella para pedirle ver más a Nico, porque la mediación era muy desequilibrada en los tiempos y no permitía que estuviera más tiempo conmigo“, apuntó.

“No vi más a mi hijo”

“Un día salimos de una reunión del colegio y traté de hablarle de Nico, pero no me respondió, se subió a su auto y se fue. Se lo conté a mi abogado y me dijo que le enviara un mail explicándole lo que yo quería. Lo hice el 16 de agosto del año pasado. Y sería todo. De ahí en adelante no vi más a mi hijo“, recordó.

Apuntó que, a través de un psiquiatra, su ex logró que al niño le cerraran el año escolar en septiembre de 2024. Tras varias demandas y contrademandas, y antes de empezar el juicio, “los abogados llegaron al acuerdo de que acudiéramos a un centro de revinculación en Las Condes“.

“Durante cinco meses, fui más de 20 veces, Nicolás unas diez y su mamá no más de cuatro. Desde el centro apuntaron que ella no colaboraba, que el niño era manipulado, y entregaron el informe de dificultad de avance al Tribunal el 3 de octubre, antes de dar un paso al costado”, manifestó.

Álvaro explicó que “después de eso no pasó nada y el tribunal no tomó una decisión, así que opté por el camino de informar a la opinión pública de la situación que vivimos con mi hijo. No quería exponerlo. Hice todo lo que está a mi alcance, pero todo el proceso es lento, no avanza, es terrible”.

La Navidad del hombre que quiere recuperar a su hijo

“Se me ocurrió esto, porque no quería estar solo en mi casa en esta fecha“, le contó a este medio, y confirmó que permaneció allí alrededor de 15 horas, entre las 13:30 del día 24 y las 04:30 de la madrugada del 25 de diciembre.

Pero incluso en una fecha tan significativa como la Navidad, en la que poca gente circula de noche por ese sector y todos quieren estar con sus familias, el hombre que quiere recuperar a su hijo estuvo lejos de estar solo.

“Estoy muy sorprendido, muy contento por lo que hice. De ser una decisión originada por algo triste, terminé con el corazón bien lleno, muy agradecido del cariño de muchas personas. Fue impresionante”, contó.

“Mucha gente paró a conversar, mucho abrazo, hombres, mujeres, niños. Cada historia que escuché era igual o más triste que la mía. Por eso, con mayor razón estoy muy contento de haber hecho lo que hice, porque esto ayuda a juntar fuerza y a seguir empujando todo esto. Somos miles de papás que tenemos circunstancias muy simiares”, apuntó Kemp.

Valoró en especial que “tres varones que vivían por ahí, que estaban pasando por lo mismo e iban a pasar Navidad solos, decidieron acompañarme toda la noche. También recibí el apoyo de unos carabineros que pasaron cuatro veces en la patrulla. Les conté lo que ocurría, me ofrecieron ayuda y me dieron sus teléfonos por si tenía problemas. Más tarde, incuso me pidieron tomarse fotos conmigo y me dijeron que si quería, las compartiera, por que nosotros te apoyamos 100%, esto tiene que salir adelante“.

“Vecinos me dieron de comer y hasta recibí un regalo de Navidad, así que muy emocionado, gratamente sorprendido y feliz“, contó a continuación.

“Creo que de haber sido algo que pudo ser relativamente triste y pasar desapercibido, se cumplió con creces lo que espera, que más que un tema mediático y hacerse famoso, es que ya se visualice este asunto, empujar para que se tomen cartas en el asunto y empujar. Las leyes están para que se cumplan. En tres oportunidades jueces del Tribunal de Familia le dijeron a la mamá de mi hijo que reanude el régimen o la iban a multar. Al final la multaron, pero no pasó nada más”, concluyó el hombre que lucha por recuperar a su hijo.