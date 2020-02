Tribunal decretó orden de detención en contra de Marlén Olivarí

La mañana de este miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía dictó una orden de detención en contra de Marlén Olivarí luego de que no se presentara a la audiencia programada por la querella por injurias y calumnias que presentó Paula Oyarzo, quien ofició como su jefa de campaña.

En conversación con EL DÍNAMO, Mario Pavez, abogado de Oyarzo, explicó que “hoy día era una audiencia para revisar una querella por injurias y calumnias que presentó la señorita Paula Oyarzo, por declaraciones que hizo doña Marlén Olivarí, en forma privada y pública, en la que les imputa injurias y calumnias”.

“Se le notifica a Marlén Olivarí, por lo tanto se produce una audiencia a la que tenían que comparecer todos hoy día. Doña Marlén Olivarí no compareció, lo hizo solo su abogado, y el tribunal consultó por las excusas, por la falta de comparecencia porque no se presentó personalmente, no existían disculpas fundadas por lo tanto se dictó una orden de detención en contra de ella a partir de hoy día”, agregó.

En el detalle, esta orden significa que “al no haber justificado su ausencia de manera formal, el tribunal apercibe a doña Marlén bajo esta orden de detención a que comparezca. Es decir, ya existe una orden dictada a las policías para que procedan con su detención a fin de llevarla al tribunal. Por lo tanto, lo más probable es que su abogado coordine con ella la comparecencia para evitar todo este proceso”.

Una vez que el tribunal conozca el paradero de quien pretende postularse a la alcaldía de Viña del Mar, fijará una nueva fecha para esta audiencia que debió ser suspendida.

Por otro lado, el abogado de Olivarí explicó en el programa Hola Chile que ella no acudió al juzgado debido a que sufrió un cuadro de estrés.