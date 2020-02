En enero se registró el día con más dióxido de carbono en la historia

El 23 de enero de 2020, la humanidad alcanzó un lamentable récord: fue el día con la mayor cantidad de dióxido de carbono en toda la historia.

Según indicó Forbes México, ese día la cantidad de CO2 en la Tierra alcanzó 415.79 partes por millón (ppm) en el Observatorio Mauna Loa, una cifra nunca antes detectada.

La poca conciencia que se tiene frente al calentamiento global, sumado a los desastrosos incendios de Australia no hicieron más que agravar la situación durante el pasado mes.

Los trágicos incendios forestales que hubo en el planeta durante enero fueron los responsables de una subida del 2% en los niveles de dióxido de carbono.

De esta forma, se espera que en 2020 exista una subida de 2,74 ppm anual, siendo una de las mayores alzas en la historia.

Asimismo, la combustión fósil, como la gasolina, ha sido señalada como uno de los mayores contaminantes del mundo.

La publicación destaca como una opción viable para disminuir la emisión de dióxido de carbono el uso de los autos eléctricos, lo que también exige nuevas formas de informar a potenciales usuarios, con el objetivo de que esta innovación pueda ser adaptada y naturalizada.

“Es importante averiguar bien y detectar cuando algo es un mito y cuando es una realidad. Entre esa disección está la de que un auto eléctrico es más caro que el de uno de combustión, cuando puede llegar a ser hasta un 40% más barato si se considera que en 8 años no hay que cargarle combustible y prácticamente no reemplazar ninguna pieza”, indicó Ricardo Blanco, ex encargado de comunicación para una marca de vehículos eléctricos de lujo, especialista en temas de sustentabilidad y tecnología, al mismo medio.

“Hay cambios que podrían ayudar a disminuir la constante emisión de gases generadas por la movilidad”, sentenció.