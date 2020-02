Las pifias a Ernesto Belloni en antesala de inicio de nueva jornada del Festival

Este martes se llevará a cabo la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2020, la cual estará marcada por la presentación de Ana Gabriel y Pimpinela, además de la competencia internacional y folclórica.

Así, a falta de tres minutos que se iniciara la transmisión oficial, el animador Martín Cárcamo dio a conocer el programa de la velada.

Sin embargo, un polémico momento se vivió al momento de adelantar la presencia de Ernesto Belloni, “Che Copete”, ya que el anuncio fue recibido por pifias por el público presente.

Esta situación fue revertida en parte al ser anunciado nuevamente, está vez en el marco de la transmisión oficial del Festival, donde los aplausos de platea se mezclaron con las pifias.

Cabe recordar que surgió en horas de la tarde la información Ernesto Belloni habría recurrido a la comediante Bernardita Ruffinelli para intentar salir invicto del Festival. En las últimas horas trascendió que la standupera nacional estaba realizando asesorías a “Che Copete” de cara a su show de esta noche, información que fue desmentida por ella misma, al menos una parte.

“En La Tercera y CHV dicen que he asesorado a Ernesto Belloni para Viña, pero la verdad es que no. NO. No he visto su show, no tengo idea de qué hará en su presentación, él tiene su equipo y yo no formo parte de él”, explicó la integrante del desparecido programa Minas al Poder.

Pero el desmentido no fue completo. “Lo que sí hice, fue conversar con él tomando un café, respecto de la importancia de no hacer humor misógino y de lo bueno que sería para el país no caer en vicios machistas nefastos del pasado. Creo que el feminismo no triunfa solo con mujeres, y que si hay cambios notorios en personajes “con un pasado” ya no podrá haber excusas para los demás”, agregó.