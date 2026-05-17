Polémica por indicación sobre migrantes: subsecretario Pavez descarta “obligación de reportar” extranjeros irregulares

Ante la controversia que ha causado, el subsecretario explicó que la indicación busca facilitar notificaciones en procedimientos migratorios y aseguró que el Gobierno no va a echar pie atrás.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la indicación que busca que instituciones de salud y educación entreguen información de migrantes irregulares al Estado, aclarando que no implica “reportar” a estas personas.

La autoridad, en diálogo con Estado Nacional de TVN, explicó que esta norma es parte del proyecto de ley denominado Mejorar procedimientos de expulsión. “La primera pregunta que tenemos que hacernos todos en el mundo político es si queremos o no queremos facilitar los trámites para expulsar a las personas. Eso es lo primero. Si queremos, tenemos que dotar de herramientas concretas”, comenzó diciendo.

En esa línea, expuso que “es importante transmitirle al país que esta esta es una norma necesaria para materializar, no solamente un compromiso de campaña, algo que todos los candidatos dijeron que hay que ordenar nuestra casa en materia migratoria”.

Subsecretario Pavez descarta que indicación obligue a “reportar” migrantes irregulares

Respecto a la “preocupación” que manifestó la ministra de Salud, May Chomali, por esta situación, Pavez comentó que “ha levantado una preocupación que es legítima, que nosotros compartimos y respecto de la cual adherimos (…). Esta norma que estamos comentando acá no tiene otro efecto que hacer algo que, por ejemplo, la Fiscalía puede hacer en materia de persecución penal”, descartando de plano echar pie atrás a dicha indicación.

En este marco, el subsecretario aclaró que “en ningún caso (…) aquí hay una obligación de reporte de migrantes (…) jamás en la indicación ha habido una obligación distinta que, cuando la autoridad migratoria para materializar un proceso específico respecto a una persona requiere un dato de contacto, un teléfono, un correo, para entregarle una notificación, las personas pueden responder. Entonces, ¿qué es lo que dice la ministra? Nos preocupa que no se le va a negar la atención de salud a nadie, eso jamás ha estado en discusión”.

Considerando lo anterior, enfatizó que “hay una convicción de que todas las materias sanitarias, educacionales, no se va a afectar por el mérito de esta indicación, y en ningún caso, que quede muy claro, existe una obligación de reportar o denunciar. Aquí lo que nosotros queremos es tener un dato de contacto para una notificación”.