PDG confirma sus 13 votos a favor de megarreforma tras ingreso de proyecto que elimina IVA a medicamentos y pañales

El jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, afirmó que “somos una bancada seria y técnica” y que cumplirán con su palabra tras el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo.

El Partido de la Gente (PDG) dio a conocer que entregará sus 13 votos a favor de la idea de legislar la megarreforma que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.

Esto, después de que llegara a un acuerdo con el Ejecutivo sobre la devolución del IVA en medicamentos y pañales para sectores vulnerables.

El jefe de la bancada del PDG, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, expuso que el Gobierno cumplió el acuerdo, situación por la cual sus legisladores respaldarán el proyecto en el inicio de su tramitación.

“La señal es clara: que ya la clase media y la clase media emergente tienen representante en la política, y ese es el Partido de la Gente”, comenzó diciendo en diálogo con 24 Horas.

Al ser consultado sobre si el Gobierno contará con los 13 votos de la bancada para aprobar la idea de legislar el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, Valenzuela afirmó: “Por supuesto, ese es el compromiso”.

A lo que añadió: “Nosotros somos una bancada seria y técnica, de cumplir con nuestra palabra”.

Eliminación de IVA en medicamentos y pañales, el acuerdo del PDG con el Gobierno en el marco de la tramitación de megarreforma

En este sentido, el diputado valoró el ingreso del proyecto que elimina el IVA a medicamentos y pañales, sosteniendo que se trata de una “tremenda buena señal” por parte de la administración de Kast.

“Primero es respetar la palabra y poder concurrir con los acuerdos con el Partido de la Gente”, expresó.

“Una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos como eje político y representante de la gente es que precisamente esta reforma tuviera al menos alguna arista que fuera considerando a la clase media”, aseveró el jefe de bancada.

Siguiendo en esa línea, enfatizó que la devolución del IVA en medicamentos y pañales es “una tremenda noticia”, enfatizando que “son 100 millones de dólares que antes no estaban y que hoy día lo conseguimos para que llegue a un segmento de la población que nunca ha sido considerado”.