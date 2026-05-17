Lo que se sabe de la muerte de Joaquín Lavín Pradenas, padre de exalcalde de Las Condes y abuelo de exdiputado

En las últimas horas se confirmó la muerte de Joaquín Lavín Pradenas, exalcalde de la comuna de Portezuelo y padre del jefe comunal de Las Condes Joaquín Lavín Infante y abuelo del exdiputado Joaquín Lavín León, quien se encuentra en prisión preventiva.
La Municipalidad de Portezuelo dio a conocer su deceso durante la madrugada. Lavín Pradenas fue alcalde de la localidad en dos periodos (1973.75 y 1986-91) y también fue parte del concejo municipal (1996-2000).
A través de las redes sociales del municipio, comunicaron: “La ilustre Municipalidad de Portezuelo, su alcalde Juan Carlos Ramírez Sepúlveda y el Honorable Concejo Municipal, se adhieren al dolor por el sensible fallecimiento de: JOAQUÍN LAVÍN PRADENAS”, a sus 99 años.
Tras ello, informaron que “por decreto alcaldicio se ha declarado 4 días de Duelo Comunal (hasta el martes 19 de mayo)”.