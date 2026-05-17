Lo que se sabe de la muerte de Joaquín Lavín Pradenas, padre de exalcalde de Las Condes y abuelo de exdiputado

La noticia fue confirmada por la Municipalidad de Portezuelo, comuna que Joaquín Lavín Pradenas lideró en dos periodos.

En las últimas horas se confirmó la muerte de Joaquín Lavín Pradenas, exalcalde de la comuna de Portezuelo y padre del jefe comunal de Las Condes Joaquín Lavín Infante y abuelo del exdiputado Joaquín Lavín León, quien se encuentra en prisión preventiva.

La Municipalidad de Portezuelo dio a conocer su deceso durante la madrugada. Lavín Pradenas fue alcalde de la localidad en dos periodos (1973.75 y 1986-91) y también fue parte del concejo municipal (1996-2000).

A través de las redes sociales del municipio, comunicaron: “La ilustre Municipalidad de Portezuelo, su alcalde Juan Carlos Ramírez Sepúlveda y el Honorable Concejo Municipal, se adhieren al dolor por el sensible fallecimiento de: JOAQUÍN LAVÍN PRADENAS”, a sus 99 años.

Tras ello, informaron que “por decreto alcaldicio se ha declarado 4 días de Duelo Comunal (hasta el martes 19 de mayo)”.