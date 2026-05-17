Criteria: sube aprobación de Kast, pero desaprobación alcanza su nivel más alto desde que llegó a La Moneda

La encuesta también abordó la “metáfora “de Kast sobre la expulsión de migrantes irregulares, donde el 76% manifestó que la idea debía entenderse de manera concreta desde el primer día.

Este domingo, la encuesta Criteria publicó su edición más reciente, donde aborda la percepción de la ciudadanía sobre el Gobierno del presidente José Antonio Kast, la megarreforma y los últimos dichos del mandatario en torno a los migrantes irregulares.

Bajo este contexto, el sondeo muestra que la aprobación de Kast llegó a 38%, subiendo dos puntos en comparación a la medición anterior.

No obstante, la desaprobación del jefe de Estado también aumentó dos puntos, alcanzando un 53%, su nivel más alto desde que asumió el poder el 11 de marzo.

Encuesta Cristeria: aprobación de Kast, promesas migratorias y megarreforma

Por otro lado, el estudio también abordó uno de los puntos más comentados de la semana, el cual tiene que ver con la promesa de expulsar migrantes que Kast tildó como “metáfora”.

“Algunos dicen: Llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes. Es una metáfora. Si alguien creyó que en un día vamos a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje“, expresó el mandatario.

Frente a esto, un 76% de los encuestados considera que la promesa de expulsar migrantes irregulares desde el primer día debía entenderse de manera concreta y real.

Respecto al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, también conocido como megarreforma, el respaldo de la ciudadanía es de 36%.

Un 32% declara estar en contra de la iniciativa, lo que representa un incremento de dos puntos en comparación con la medición anterior. La percepción sobre quiénes serían los principales beneficiarios de la ley sigue siendo mayoritariamente crítica, donde un 48% (+2 puntos) considera que favorecería principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos.