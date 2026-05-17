Pulso Ciudadano: aprobación de Kast anota alza y alcanza el 31,2%

El mandatario dejó atrás la tendencia a la baja que había mostrado en las tres ediciones anteriores.

Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano, donde el presidente José Antonio Kast anotó un aumento de aprobación respecto a la medición anterior.

De acuerdo al estudio de Activa Research, entre el 13 y 15 de mayo, el respaldo al jefe de Estado alcanzó el 31,2%, registrando una subida de dos puntos en comparación con el último informe, donde había anotado 29,1%.

Respecto a su desaprobación, el mandatario tuvo una disminución, bajando de 55,6% a 54,4%.

Por otra parte, la valoración del gabinete ministerial de Kast se ubicó en 26,4%, mientras que la desaprobación llegó al 59%.

Sobre la confianza que tiene la ciudadanía en el presidente, el 23,7% de los encuestado declaró tener “mucha confianza” o “confianza total”, y en contraparte, un 52,6% aseveró tener “poca” o “nada de confianza”.

El sondeo también aborda las sensaciones que tiene la ciudadanía, donde lidera la inseguridad con 44,5%, seguida por la esperanza (33,3%) y el optimismo (27,8%).

En cuanto a los principales problemas que enfrenta el país, la encuesta arrojó que la mayor preocupación de los chilenos es la delincuencia con un 43,2%, seguida por la inflación y el aumento de precios (25,6%) y el desempleo (23,9%).

Más abajo se encuentra la economía en general (20,2%), la seguridad pública (19,0%), la salud (17,8%) y la corrupción (17,7%).