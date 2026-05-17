Las reuniones con Google y Meta que vuelven a poner bajo la lupa a la ministra Ximena Lincolao

La ministra de Ciencias se habría reunido con representantes de las compañías sin haberlas ingresado al registro de lobby.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se encuentra nuevamente en el medio de una polémica, luego de que se diera a conocer que sostuvo reuniones con representantes de Google y Meta sin haberlas ingresado al registro de ley de Lobby.

La secretaria de Estado se reunió de manera telemática con los trabajadores vinculados a Google el pasado sábado 4 de abril, según consigna La Tercera. Más tarde, el jueves 9 del mismo mes, la ministra hizo lo propio con personas ligadas a Meta en el ministerio que encabeza, cuyo encuentro también contó con la participación de la titular de Energía, Ximena Rincón.

El problema radica en que estas reuniones no fueron informadas, pese a que la Ley 20.730 “regula la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado”.

Las reuniones de Ximena Lincolao con representantes de Google y Meta que no tienen registro en ley de Lobby

No obstante, Lincolao aseveró que no incumplió deliberadamente la normativa. Respecto a la reunión del 4 de abril, la ministra explicó al citado medio que “sostuvimos una reunión virtual de carácter técnico y administrativo con BS Tecnología, empresa proveedora de la plataforma de correo electrónico institucional, y con integrantes del equipo técnico de Google Administración”.

Con dicho encuentro, buscaban “coordinar la recuperación del acceso a la consola del dominio web institucional”, detalló.

En cuanto a la visita de Meta, si bien la plataforma de Lobby registra una reunión de la ministra Rincón con dichos ejecutivos a las 13:00 horas, no existe constancia del rol que habría cumplido Lincolao ni de los temas que se abordaron.

En redes sociales quedó registro de la visita de Rincón al ministerio, pero se omitió la presencia de los representantes de la mencionada compañía. Aunque sí figura inscrita la reunión del exsubsecretario Rafael Araos con los representantes de Meta en la mañana de esa jornada, la visita del gestor durante la tarde -junto con Rincón- no está en los registros oficiales.

De esta forma, Lincolao suma una nueva polémica, la cual se añade a las sociedades no declaradas y a la salida de funcionarios de su ministerio, donde resalta la renuncia del exsubsecretario Araos.