La razón por la que Pancho Saavedra no habla de su matrimonio con la prensa

Pancho Saavedra fue el invitado del episodio de este miércoles del late Sigamos de Largo de Canal 13, donde se sinceró respecto a su matrimonio, el que se llevó a cabo hace poco más de un año.

En el espacio, que por estos días lideran Sergio Lagos y Maly Jorquiera, confesó que “estoy profundamente enamorado” y aseguró que su relación “va muy bien”. Pero, además, reflexionó: “Uno tiene que pensar que cuando uno se casa o cuando uno comparte una relación, yo no ando escondiéndola ni mucho menos, pero tu mundo privado es tu mundo privado”, en alusión a las múltiples consultas que ha recibido al respecto.

Seguido a eso, Pancho Saavedra aclaró por qué no se ha referido sobre su matrimonio en los medios, sosteniendo que “hay algo que a veces la prensa no entiende y es que una relación está dividida en dos, y uno es una parte de esa relación. Y si la otra parte no quiere entrar en esto, no quiere por nada del mundo que se haga público, ser noticia… Uno tiene que respetar eso”.

“Porque cuando tú lees de pronto los comentarios de las personas con mucha agresividad y con mucha violencia, uno tiene que respetar eso”, agregó, recalcando que “lo único que puedo decir es que soy feliz, me casé en Curicó, soy un hombre enamorado”.

Posteriormente, insistió en que “es la vida privada, por mucho que yo durante años haya entrevistado -con respeto siempre- a otras personas y haya querido saber de sus vidas privadas, yo respeto que las personas quieran compartir una cierta parte de su vida. Y cuando una de las dos personas que no, que este no es su mundo, eso es súper respetable. Entonces no me vas a ver en una portada apareciendo”.

Por último, el conductor de Canal 13 reveló que fue el sacerdote jesuita Felipe Berríos el que viajó especialmente de La Chimba a encabezar la ceremonia. “Como yo lo había soñado”, confesó el comunicador.