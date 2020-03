“¡Estoy vivo!”, fueron las primeras palabras que emitió Zion la tarde de este miércoles en un video donde tuvo que salir a explicar qué fue lo que ocurrió, tras aparecer en el hospital, según consignó la propia cuenta de Instagram del dúo de reggaetón.

Según explicó el puertorriqueño, “me comencé a sentir mal durante la tarde, llegamos al aeropuerto, tomamos el vuelo y en el vuelo empecé a sentirme muy mal, no podía respirar, etc”.

Una vez en Ciudad de México, lo llevaron al hospital y “al principio pensaron que yo venía con síntomas de coronavirus, me aislaron, me hicieron un montón de preguntas. No les miento, también estaba un poquito asustado, pensaba que sí podía haber sido porque he estado viajando mucho durante estas semanas”.

Finalmente, Zion aclaró que “simplemente me dio un desgaste físico con una reacción abdominal que los dolores eran muy fuertes, no podía respirar ni caminar. Me hicieron muchísimos estudios y gracias a Dios hay “Z” pa’ largo, “Z” pa’ rato, gracias a todos los medios de comunicación por estar pendientes y a toda la gente que me ha dado apoyo”.

“No voy a parar de trabajar. No tuve ningún derrame gracias a Dios. Los quiero mucho y vamos a seguir siendo el negrito sabrosón que siempre he sido”, cerró.