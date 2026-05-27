Quiroz adelanta “mano dura” contra evasión de impuestos: “Vamos a buscar cada abuso que exista”

“Controlar la evasión no es algo técnico ni abstracto, es plata concreta que necesita el país para atender las necesidades concretas de los chilenos”, aseveró Jorge Quiroz.

AGENCIA UNO

El ministro Jorge Quiroz adelantó que desde Hacienda aplicarán “mano dura” contra la evasión tributaria, apuntando que se valdrán de todas las herramientas para “recuperar” los recursos fiscales malgastados.

En una actividad del Servicio de Impuestos Internos, Quiroz dejó en claro que desde el Ejecutivo son “muy exigentes con el cumplimiento y el cuidado que hay que tener en el uso de las platas de todos los chilenos”.

El secretario de Estado dejó en claro que “vamos a buscar cada abuso que exista. Lo que acabamos de saber, por ejemplo, de que la Junaeb pagó 14 mil onces que nunca se entregaron es un negocio ilícito, es algún arreglo. En buen chileno, es un negociado que vamos a perseguir, porque esa plata no se puede malgastar”.

“Controlar la evasión no es algo técnico ni abstracto, es plata concreta que necesita el país para atender las necesidades concretas de los chilenos”, aseveró Jorge Quiroz.

El ministro de Hacienda recordó también que “el Estado de Chile financió, durante años, becas para que los más privilegiados de Chile -que estudiaron en la universidad- puedan estudiar fuera del país. Muchos de ellos fueron a Europa y nunca volvieron; el Estado gastó 60 mil millones de pesos en ellos, y quiero decir que los vamos ir a recuperar”.

Sobre el cobro del CAE, Jorge Quiroz indicó que “hemos estado cobrando a personas que pueden pagar y no a todo el mundo, y este año esperamos recaudar 300 millones de dólares por ese concepto”.