Nuevo informe del INE revela caída histórica de la fecundidad y más muertes que nacimientos en casi la mitad de las comunas

Otros de los datos que arrojó el informe fue que la edad media de fecundidad, subió de 27 a 30 años y que la mortalidad infantil disminuyó un 69%.

Una caída histórica de los índices de fecundidad —menos de un hijo por mujer— y más muertes que nacimientos en casi la mitad de las comunas del país son los principales hallazgos del Panorama demográfico en Chile, que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó este miércoles.

El estudio fue realizado sobre la base de los datos del Boletín Demográfico Anual Provisional de Estadísticas Vitales 2025 y el Anuario 2023. Ambos insumos tienen su origen en el trabajo conjunto entre el INE, el Registro Civil y el Ministerio de Salud.

Según el informe, en 1993 —el periodo de comparación inicial— fueron 275.916 los nacimientos y en 2023 esta cifra alcanzó 174.057 los casos vivos (-36,9%). En comparación con 2025, que tuvo, 146.446 nacimientos, el descenso fue 46,9% en 32 años.

Entre 1993 a 2025 la caída de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 59,4%. Esto significa que por primera vez este medidor se sitúa por debajo de un hijo por mujer (0,99). La edad media de fecundidad, en tanto, subió de 27 a 30 años. Por otra parte, la proporción de madres extranjeras pasó de 6,9% a 19,7% entre 2017 a 2025.

Otras áreas como la mortalidad también están contenidas en el estudio. La mortalidad infantil en menores de un año disminuyó un 69,7% en 32 años, al pasar de 3.792 casos a 1.149. También el total de muertes aumentó un 65,8% en el mismo periodo.

Crecimiento natural negativo

El crecimiento natural, es decir, la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones dividido por la población —multiplicando además dicho cociente por mil— también experimentó cambios. En 1993 la tasa era de 15,3 personas por cada mil habitantes, mientras que en 2025 cayó a 0,9 por mil (-94%).

Si bien en 2023 todas las regiones tuvieron un crecimiento positivo, en 2025 el 45,1% de las comunas del país presentaron un crecimiento negativo, vale decir, hubo más muertes que nacimientos. “Las regiones con mayor número de comunas con crecimiento negativo son La Araucanía, Biobío, Los Lagos y Valparaíso, que en total suman 80 comunas, que representan el 51,3% de las comunas con crecimiento negativo en el país”, consigna el informe.