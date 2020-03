“Me pidieron que me fuera”: Martín Cárcamo reveló encontrón que tuvo con Maroon 5 en Viña 2020

Siguen surgiendo nuevos detalles de lo que fue la desastrosa presentación de Maroon 5 en el Festival de Viña 2020 y esta vez fue Martín Cárcamo, animador oficial del certamen, quien detalló una inusual situación que vivió la noche del 27 de febrero.

Fue en conversación con La Tercera que el animador de Canal 13 dio a conocer las tres actitudes que le molestaron de la banda californiana comandada por Adam Levine.

La primera de ellas, aseguró, tuvo que ver con que no existió contacto con el público presente en la Quinta Vergara. La segunda fue por la demora que tuvieron en salir al escenario, lo que “obligó a una situación súper tensa para poder hacer el relleno”.

La tercera, que era desconocida hasta el momento, relató Martín Cárcamo, fue que miembros de la organización de Maroon 5 lo obligaron a bajar de la zona de los animadores mientras los músicos aún tocaban.

“Subo en un minuto a ver el show al lado del escenario, donde están los animadores, y me sacaron. ¡A mí, poh, que se supone que soy la persona que tiene que estar ahí, porque si el animador no está ahí, quién chucha está!”, manifestó molesto.

El animador agregó que “me sacó la gente de Maroon 5, me pidieron que me fuera. Me dijeron que me tenía que ir porque no podía estar ahí”.