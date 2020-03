Este lunes, a las 22:00 hrs. y de manera exclusiva, el programa Mentiras Verdaderas de La Red emitirá una entrevista realizada a Nabila Rifo, marcando así su primera aparición en televisión desde la brutal agresión sufrida en mayo de 2018.

En un pequeño adelanto difundido, la mujer oriunda de Coyhaique relató diversos episodios vividos junto a Mauricio Ortega, quien hoy cumple se encuentra tras las rejas tras el ataque a su pareja por el que fue condenado.

Al respecto, Rifo cuenta que luego de vivir a punta de maltratos por quien fuera su pareja, de un momento a otro “empecé a defenderme, me empecé a cabrear del maltrato”. Y aunque ella se iba de la casa junto a sus hijos, “él me buscaba y me prometía cosas que él iba a cambiar”.

A pesar de lo ocurrido con Ortega, Nabila asegura que si tuviera la oportunidad de hablar con él, “le diría ahora que yo lo perdoné. Le perdoné lo que él me hizo y solamente Dios sabrá lo que va a pasar con él”.

En la entrevista que emitirá Mentiras Verdaderas esta noche, Eduardo Fuentes le consultó a Nabila Rifo respecto a la ayuda que ha recibido del Estado. Ante esto, aseguró que “la primera etapa hubo mucho apoyo del Estado, promesas que nunca se cumplieron. Cambió el gobierno y se olvidaron de mí”.