Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en cuarentena: su esposa presentó síntomas de coronavirus

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está en cuarentena voluntaria luego que su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, desarrollara síntomas similares al coronavirus tras regresar de una viaje al Reino Unido.

“Tengo una noticia personal que compartir hoy. Sophie regresó recientemente de un evento en el Reino Unido y anoche tuvo leves síntomas de gripe”, contó Trudeau en su cuenta de Twitter sobre su pareja.

“Ella se siente mejor, pero siguiendo el consejo de nuestro médico, ella se autoaisló mientras espera los resultados del coronavirus”, agregó.

La esposa de Trudeau mostró “síntomas leves parecidos a la gripe, incluida una fiebre baja anoche”, señala un comunicado oficial que fue replicado por el medio Independent.

“El primer ministro pasará el día en sesiones informativas, llamadas telefónicas y reuniones virtuales desde su casa, incluyendo hablar con otros líderes mundiales y unirse a la discusión especial del comité del gabinete COVID-19”, se lee en la misiva.

Asimismo, la Oficina del Primer Ministro indicó que Justin Trudeau no presenta síntomas, pero que ambos están a la espera de los resultados de los exámenes que se sometieron para confirmar si padecen o no el virus.

A pesar del cuadro febril que presentó la Primera Dama, “los síntomas han ido desapareciendo, pero responsablemente nos aislaremos y supervisaremos nuestra salud hasta obtengamos los resultados de Sophie”, detalló Justin Trudeau.

La ministra de Sanidad de Canadá, Patty Hadju, declaró ayer que las autoridades canadienses prevén que entre el 30% y el 70% de la población contraerá el nuevo coronavirus.

I have some personal news to share today. Sophie recently returned from a speaking event in the UK, and last night she was experiencing mild flu-like symptoms. She‘s feeling better, but following the advice of our doctor she is self-isolating as we wait on COVID-19 test results.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 12, 2020