Confirman que esposa del primer ministro de Canadá tiene coronavirus

La primera dama de Canadá, Sophie Grégoire Trudeau, dio positivo al nuevo coronavirus tras realizar un viaje a Londres, según informó un comunicado oficial del Gobierno canadiense.

“Sophie Gregoire Trudeau fue examinada hoy para COVID-19. La prueba dio positivo”, indica el documento.

Asimismo, se aclaró que el primer ministro Justin Trudeau continuará cumpliendo con sus actividades en aislamiento por 14 días, sin someterse a un examen de diagnóstico por no presentar síntomas asociados al coronavirus.

I have some additional news to share this evening. Unfortunately, the results of Sophie’s COVID-19 test are positive. Therefore, she will be in quarantine for the time being. Her symptoms remain mild and she is taking care of herself and following the advice of our doctor.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 13, 2020