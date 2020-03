La miniserie de que nos muestra de la primera mujer afroamericana en ser millonaria por sí misma

Esta miniserie de cuatro episodios nos muestra la vida Walker, una pionera y magnate del cuidado del cabello negro. La ficción se centra en cómo esta mujer logró superar su vida en el hostil y discriminador Estados Unidos de principios de siglo.

Y es que Walker logró convertirse en la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria por sus propios medios, pese a rivalidades, matrimonios conflictivos y una familia que solo daba problemas.

Durante 20 años trabajó ganando un dólar y medio por semana siendo lavandera. Sin embargo, esa situación duró hasta que logró dar con la fórmula perfecta para el cuidado del cabello de las mujeres negras.

Título original

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker.

Año

2020.

País

Estados Unidos Estados Unidos.

Dirección

Kasi Lemmons, DeMane Davis.

Elenco

Octavia Spencer, Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Blair Underwood, Garrett Morris, Kevin Carroll, Bill Bellamy, Zahra Bentham, Mouna Traoré, Dalila Ali Rajah, Keeya King, Sheila Isaro, Sydney Morton, J. Alphonse Nicholson, Michael Brown, Olivia Croft, Hillary Daley, Novie Edwards, Nayo, Kristopher Grzella, Percy Harris, Claudia Hamilton, Kimberly Huie, Robert Ifedi, Joanne Jansen, Okiki Kendall, Tyler Murree, Ngozi Paul, Chris Robinson, Mark Sparks, Mark Taylor, Luc Trottier.

Género

Drama.