Directora de prensa de TVN por cierre de Red Araucanía: “Nos causó un perjuicio tremendo”

Este domingo, TVN confirmó el cierre de su centro regional Red Araucanía luego de que se anunciara que la seremi de Salud, Katia Guzmán, dio positivo en el examen de coronavirus (COVID-19). Y es que, según detallaron, periodistas y camarógrafos tuvieron contacto con la autoridad, por lo que los 10 funcionarios terminaron todos en cuarentena preventiva, obligando el cese de transmisiones en esa zona.

En conversación con EL DÍNAMO, la directora de prensa de TVN, Marcela Abusleme, detalló que “tenemos un centro regional que funciona con diez personas, que saca un noticiero de 30 minutos de la zona todos los días, que se descuelga del noticiero central. Este equipo, en el fondo, obviamente, uno de los periodistas entrevistó a la Seremi y estuvieron en contacto con ella, por lo tanto el equipo estuvo en contacto con el resto, y lo que tuve que hacer es mandar a todo el mundo para la casa en cuarentena y cerrar el centro”.

En sentido, explicó que se tomó esta determinación porque “mis periodistas estuvieron con ella en dos o tres ocasiones porque es autoridad en la zona, entonces no podíamos correr el riesgo. Tuvimos que mandar a todo el mundo para la casa, cerrar el centro regional, van a seguir con el noticiero completo y los chiquillos, lo que están haciendo, es despachando desde la casa”.

Abusleme aseguró que cada uno de los miembros del equipo “se fue cada uno con mochila” y que el periodista Fernando Reyes es quien “está despachando desde su casa”. Sin embargo, y pese al teletrabajo que llevan a cabo, no cuentan con personal para salir al aire con el noticiero local.

La periodista afirmó que no es una prioridad sumarse a la querella contra la autoridad de salud, porque la principal preocupación del Departamento de Prensa de TVN es mantener las operaciones y llegar a todo el mundo. Para Abusleme, la seremi actuó con irresponsabilidad, en especial, por su su calidad de autoridad sanitaria. “A nosotros nos causó un perjuicio tremendo que nos dejó fuera con una ciudad completa”, afirmó la directora.

“Me causó un tremendo problema, me obligó a cerrar un centro regional, lo que significa dejar a toda la población de la novena región sin las noticias locales, porque la mujer en el fondo cometió un tremendo error”, explicó la periodista.

Medidas en otros centros

Luego de lo ocurrido en la Red Araucanía de TVN, Abusleme detalló que la semana pasada se tomaron medidas para evitar el contagio de coronavirus en las distintas regiones donde cuenta con centros de noticias.

“Lo que habíamos hechos con todos los centros regionales, como lo estábamos haciendo en Santiago, fue dividir los equipos, para que si se contagiaba uno, no contagiara a todos. Lo que ocurre aquí, en el fondo, es que cuando empezamos a hacer esto, el equipo ya había estado con ella contagiada, entonces tuve que igual mandarlos a todos para la casa. Esta división la hicimos la semana pasada, entonces en este caso, no me alcanzó a servir la división”, explicó.

Aún así, y pese a lo ocurrido en la novena región, en el resto de los centros el resto “está dividido para que no me vuelva a ocurrir y poder seguir operando. Ahora, los regionales son equipos tan chicos y las probabilidades de que vuelva a ocurrir es alta, porque están expuestos”.

“Estoy tomando las precauciones para no cerrar otro centro regional” como ocurrió con Red Araucanía, aseguró la directora de prensa de TVN.