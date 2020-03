Kel Calderón tuvo que salir a responder por imagen donde aparece con su nana en cuarentena

A través de su cuenta de Instagram, Kel Calderón ha dado cuenta de cómo vive estos días de cuarentena en su departamento junto a Nancy, su nana. Pero en las últimas horas, la hija de Raquel Argandoña terminó perdiendo la paciencia luego de que tras publicar una imagen con la mujer, fuera acusada por un usuario de Twitter de “secuestrar” a la asesora del hogar.

Ante la acusación lanzada en su contra, la influencer no tardó en reaccionar: “Te juro que es horrible ver cómo hablan sin saber. Sin tener idea de lo que hay detrás de que fue la Nancy (que ese es su nombre) la que me pidió pasar la pandemia conmigo porque en su casa entra y sale gente, y ella es hipertensa”.

“Mi casa es su casa y si quiere pasar la cuarentena contra este maldito virus en mi casa y usando el fucking delantal que le gusta, en su derecho está. Así que puedes meterte tus comentarios por donde te quepan”, agregó.

Como si fuera poco, Kel Calderón aclaró que Nancy no solo es su nana, sino que también es “mi madrina, y se siente en riesgo en su casa porque su familia sigue teniendo que salir a trabajar y me pide que la resguarde en mi casa. Me importa tres corontas de choclo que te moleste”.