“Sentí una gripe turbocargada”: bajista de Duran Duran revela que tuvo coronavirus

John Taylor, bajista de la emblemática banda británica Duran Duran, reveló durante esta semana que tuvo coronavirus, el que logró superar tras un tratamiento y siguiendo su cuarentena de forma estricta.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, el emblemático integrante de la agrupación de new wave señaló que hace tres semanas se realizó un test luego de tener síntomas de COVID-19. La prueba salió positiva, por lo que se tuvo que aislar durante su período de recuperación.

Taylor, de 59 años, afirmó que aún no tiene explicación para haber superado la enfermedad con rapidez y sin mayores complicaciones físicas.

“Tal vez, porque soy un hombre de 59 años particularmente robusto. O porque tuve la suerte de tener un caso leve de COVID-19. La cuestión es que, después de una semana de sentir una ‘gripe turbocargada’, empecé a sentirme bien. Debo admitir que no me importó la cuarentena, ya que me dio la oportunidad de recuperarme completamente”, expresó.

El integrante de Duran Duran aprovechó su caso para darle un mensaje de optimismo a quienes aún están enfrentando el coronavirus y que aún sienten sus síntomas.

“Lo digo como respuesta al enorme miedo que genera la pandemia, algo que está completamente justificado. Mi corazón está con todos los que tuvieron que lidiar con la pérdida y el dolor de verdad. Pero también quiero hacerles saber que, no siempre, este virus es un asesino. Y podemos vencerlo”, afirmó.

Hace un par de días, el Reino Unido conoció de un nuevo caso que impactó al mundo de la música, ya que se informó que la cantante Marianne Faithfull había sido ingresada a un hospital de Londres por coronavirus. Desde su entorno han afirmado que la artista de 73 años se encuentra estable.