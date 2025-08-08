La interrupción del servicio podría extenderse por un período de hasta siete horas en algunas zonas.

La empresa Enel informó que este viernes 8 de agosto de 2025 se llevarán a cabo cortes de luz eléctrica en distintos sectores de diez comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio podría extenderse por un período de hasta siete horas en algunas zonas.

Además, Enel explicó a través de su sitio web que estos cortes programados son informados con anticipación con el fin de que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para saber si tu vivienda será una de las afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en la plataforma de Enel, accediendo a ESTE LINK. Allí encontrarás todos los detalles necesarios sobre el corte.

Finalmente, si el corte de suministro afecta a personas electrodependientes, se recomienda contactar a los siguientes números para solicitar asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

¡Apagón en Santiago! estas son las diez comunas que tendrán cortes de luz este viernes

Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Independencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Recoleta: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Ñuñoa: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas

Peñalolén: desde las 9:30 hasta las 16:30 horas

Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Cisterna: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Florida: desde las 9:00 a las 13:00 horas