Alertan de brusca caída de la temperatura en la RM el fin de semana: dónde la mínima será de 0 grados

El descenso en los termómetros se debe al ingreso de una alta presión fría en la zona central del país.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A poco menos de un mes y medio del inicio del invierno, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó de una baja en las temperaturas mínimas en la Región Metropolitana durante el fin de semana, y en algunos sectores llegará a los 0 grados.

De acuerdo con lo reportado por la DMC, durante la madrugada de este viernes 8 de mayo el termómetro llegó a entre 5 y 7 grados, según el sector de la capital. Además, se confirmó que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Según detalló el organismo, el descenso en las temperaturas se debe al ingreso de una alta presión fría en la zona central del país.

Dónde la temperatura mínima llegará a 0 grados en la RM

El pronóstico de la DCM apunta que este sábado 9 de mayo las temperaturas mínimas mostrarán una brusca caída en horas de la madrugada, cuando el termómetro caería hasta los 0 grados en algunos sectores de la Región Metropolitana.

El reporte detalla que las mínimas del sábado serán las siguientes según los diversos sectores de la capital:

Colina: 1 °C.

Santiago Centro: 2 °C.

Santiago Norte: 1 °C.

Santiago Oriente: 3 °C.

Santiago Sur: 0 °C.

Santiago Poniente: 2 °C.

Curacaví: 2 °C.

Melipilla: 4 °C.

San José de Maipo: 0 °C.

Para el domingo 10, en tanto, se prevé una leve alza de uno o dos grados en las temperaturas mínimas en todos los sectores.

Solo a partir del lunes los termómetros volverán a registrar entre 5 y 6 grados durante las mañanas, pero los meteorólogos recordaron que el invierno aún no se inicia en el hemisferio sur, por lo que es esperable que en los próximos días y semanas se produzcan nuevas caídas en las temperaturas mínimas en la Región Metropolitana.