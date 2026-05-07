Minsal activa seguimiento sanitario a pasajeros chilenos del crucero MV Hondius

El crucero MV Hondius permanece aislado tras registrar tres fallecidos y varios pasajeros con síntomas asociados al hantavirus durante un viaje que comenzó en Argentina y pasó por Chile.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó este jueves que dos ciudadanos chilenos fueron puestos en aislamiento preventivo luego de haber abordado el crucero MV Hondius, embarcación que permanece bajo vigilancia sanitaria debido a un brote de hantavirus detectado durante su recorrido.

Según detalló la autoridad sanitaria mediante un comunicado, ambas personas se encuentran en buen estado de salud y no presentan síntomas relacionados con la enfermedad. Sin embargo, se decidió aplicar medidas preventivas y realizar un seguimiento epidemiológico que incluye exámenes y testeos para descartar posibles contagios.

El Minsal explicó que esta acción forma parte de los protocolos establecidos para monitorear a quienes pudieron haber tenido contacto con casos asociados al brote registrado en el crucero.

Además, la cartera de Salud reiteró que continuará entregando información oficial sobre la situación sanitaria en caso de existir novedades relevantes. También recordó que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente protege la privacidad de las personas bajo observación médica, por lo que no se divulgarán antecedentes personales ni clínicos de los involucrados.

Cabe recordar que el crucero MV Hondius, que inició su trayecto en Argentina y pasó por territorio chileno, permanece aislado luego de que se reportaran tres personas fallecidas y varios pasajeros con síntomas compatibles con hantavirus. Las autoridades chilenas aclararon previamente que los contagios detectados no se habrían originado en Chile.