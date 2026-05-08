Kast no descarta decretos si megarreforma es rechazada: “Los gobiernos siguen gobernando con las herramientas que tienen”

Sobre las materias que podrían validarse vía decreto, José Antonio Kast apuntó a temas ambientales y áreas que van “desde el Ministerio de Economía al Ministerio de Hacienda”.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast aprovechó su viaje oficial a Costa Rica para cuadrarse con la postura evidenciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y aseguró que si la megarreforma que pretende implementar es rechazada por el Congreso, continuará adelante con su política económica, incluso vía decreto.

Esto, luego que la prensa le consultara por las declaraciones realizadas por Quiroz en un seminario organizado por Clapes UC, donde expresó que si la Ley de Reconstrucción Nacional no ve la luz, “vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”.

Ante esto, la postura expresada por el presidente Kast fue similar a la del titular de Hacienda: “Respecto de si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando. Y hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, y no se pasan a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos. Siempre y cuando no pasemos a llevar al Poder Legislativo y nunca intentaríamos hacer algo así. Pero hay situaciones donde el gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto”.

“Hay modificaciones que requieren trámite legal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales que tienen y dentro de las herramientas legales y constitucionales que tiene un gobierno, están los decretos”, aseveró el jefe de Estado.

Sobre las materias que podrían validarse vía decreto, José Antonio Kast apuntó a temas ambientales y áreas que van “desde el Ministerio de Economía al Ministerio de Hacienda”.