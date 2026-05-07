El día que la ministra Arzola apuntó contra el gobierno de Boric por querer recortar el presupuesto de Liceos Bicentenarios

La actual ministra de Educación cuestionó en noviembre pasado la medida que buscaba implementar La Moneda. Hoy, la cartera que dirige cortó en $2.655 millones los recursos a uno de los principales legados de Piñera.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Educación, a cargo de María Paz Arzola, oficializó el recorte presupuestario ordenado por Hacienda, lo que hizo que, en el caso de los emblemáticos Liceos Bicentenarios, sus recursos se redujeran en $2.655 millones.

Según consignó The Clinic, el Mineduc tenía presupuestado para uno de los principales legados del gobierno de Sebastián Piñera $2.655 millones a través de transferencias corrientes y $3.848 millones por transferencias de capital, llegando a cerca de $6.504 millones.

Sin embargo, la cartera disminuyó en $655 millones las transferencias corrientes y en $2 mil millones las transferencias de capital, con lo cual la caja del programa Liceos Bicentenarios quedó $3.848 millones, perdiendo el 40% de lo estipulado en el Presupuesto 2026.

Con esto, lo que se verán afectados serán las inversiones y los dineros destinados a la mejora de la infraestructura de los establecimientos educacionales.

La medida confirma uno de los principales temores de Renovación Nacional, que se afectara el legado del ex presidente Sebastián Piñera, como lo advirtieron en su momento Katherine Martorell y Karla Rubilar.

El día que María Paz Arzola rechazó un recorte a Liceos Bicentenarios

La idea de recortar el presupuesto a los Liceos Bicentenarios también fue analizado el último año del gobierno de Gabriel Boric, lo que fue rechazado de plano por la familia del otrora mandatario, especialmente por su hija Magdalena.

Pero quien también se sumó a estos cuestionamientos fue la ahora ministra María Paz Arzola, quien en noviembre del año pasado indicó a El Libero, en su rol de coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, que “no me hace sentido que sabiendo que hay un programa como los Liceos Bicentenario, que genera un impacto positivo en calidad de la educación, en un contexto en el que el país necesita mejorar la calidad de la educación, que se decida no fortalecerlo. ¿Cuáles programas se van a fortalecer entonces si no es este?”.

“Tenemos evidencia de un programa público que genera buenos resultados, mejoras en calidad, movilidad social y no se le están destinando recursos para fortalecerlo, ya sea a través de nuevas convocatorias o a través de asegurar que las convocatorias recientes, las últimas, logren tener el impacto que ya han tenido las cohortes previa”, sentenció la ahora titular del Mineduc.