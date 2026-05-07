Violento portonazo contra diputada Lorena Pizarro termina con dos menores detenidos en Macul

Carabineros logró capturar a dos adolescentes de 17 años tras un operativo realizado en las inmediaciones del domicilio de la parlamentaria.

AGENCIA UNO.

La diputada (PC) Lorena Pizarro y su jefa de gabinete fueron víctimas de un violento portonazo durante la noche de este jueves, mientras llegaban al domicilio de la parlamentaria en la comuna de Macul.

De acuerdo con los primeros antecedentes, al menos cinco sujetos jóvenes interceptaron a ambas mujeres cuando descendían de un vehículo particular tras regresar desde actividades laborales vinculadas al Congreso.

Según la denuncia, los delincuentes las amenazaron con armas blancas y las tomaron del cuello para quitarles las llaves del automóvil. Posteriormente, los sujetos intentaron encender el vehículo para escapar, pero no lograron ponerlo en marcha.

La situación provocó la reacción inmediata de familiares y vecinos del sector, quienes salieron a auxiliar a las víctimas. Ante la presión de las personas presentes, los asaltantes escaparon en distintas direcciones.

Carabineros desplegó rápidamente un operativo en el lugar y logró detener a dos de los involucrados, ambos adolescentes de 17 años, quienes fueron trasladados hasta la 46° Comisaría de Macul.

En tanto, el teniente Francisco Cabezas, de la Prefectura Santiago Oriente, señaló que “mantenemos a dos adolescentes detenidos que, a través del uso de la violencia, intentaron sustraer el vehículo particular de la diputada. No habían otras personas afectadas más que ella y una persona que la acompañaba”.

Tras el hecho, Lorena Pizarro utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado y el de su colaboradora. “Ante la información en prensa: efectivamente, junto a mi compañera jefa de gabinete, fuimos víctimas de un portonazo cuando volvíamos del trabajo en la sede distrital. Lo importante es que tanto ella como yo estamos bien. Agradecemos las muestras de cariño”, escribió la parlamentaria.

Aunque ambas víctimas resultaron sin lesiones graves, desde el entorno de la diputada indicaron que se encuentran afectadas emocionalmente tras el violento episodio ocurrido frente a su vivienda.