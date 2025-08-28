Más de 20 pesos bajó uno de los principales combustibles que se usan en Chile.

A partir de este jueves 28 de agosto, la mayoría de los combustibles tendrán una baja en sus precios, incluyendo la bencina, el diésel y la parafina, según informó el más reciente informe entregado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Como es habitual, la compañía estatal recordó en su informe que su rol principal es comercializar productos derivados del petróleo a las distribuidoras dentro del país y son estas compañías distribuidoras las que determinan el precio final que pagan los consumidores.

Debido a lo anterior, Enap indicó que ellos “no determinan ni regula los precios de los combustibles en el mercado”. Además, indicaron que su estimación se basó en diversos antecedentes, como los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, así como el funcionamiento de mecanismos como el Mepco y el FEPP, entre otros factores.

Bajan los combustibles: revisa los nuevos precios de la bencina y la parafina

Solo la gasolina de 93 octanos registrará un leve aumento de $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos bajará $5,8 por litro.

Por su parte, el diésel tendrá una baja de $20,84 por litro y la parafina (kerosene) disminuirá en $8,9 por litro. En cuanto al Gas Licuado de Petróleo (GLP) para vehículos, su precio se mantendrá sin cambios.

Variaciones en los precios de los combustibles desde el 28 de agosto: