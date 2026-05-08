Agresión a Lincolao: la razón de la Justicia para rechazar la querella por Ley de Seguridad del Estado presentada por Steinert

La cartera a cargo de Trinidad Steinert nuevamente está en el centro de la polémica, está vez por el manejo judicial de la agresión a la titular de Ciencias.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de Trinidad Steinert, recibió un duro revés judicial luego que la Corte de Apelaciones de Valdivia declarara inadmisible la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado, la que estaba dirigida contra los estudiantes que protagonizaron la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.

Esto, luego que el tribunal de alzada acogió el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, quien representa a los imputados por por atentado en contra de la autoridad, tras lo sucedido el pasado 8 de abril en la Universidad Austral.

La intención de la cartera liderada por Steinert era que los involucrados arriesgaran penas más altas y por consiguiente, lograr su prisión preventiva.

Sin embargo, el fallo de los ministros Juan Ignacio Correa Rosado, María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Soledad Orellana Pino determinó que “se advierte la falta de legitimación activa del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por el delito en virtud del cual fundó su ampliación de querella, puesto que en la misma ley se fijaron las atribuciones de la referida cartera ministerial y se decidió mantener expresamente la facultad de interponer la querella de marras en el Ministerio del Interior, sin dotar al Ministerio de Seguridad Pública de idéntica facultad”.

“Lo anterior es a su vez concordante con la mantención de la facultad de deducir querella en los delegados presidenciales regionales, dado que al Ministerio del Interior le corresponde todo lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio, siendo coherente que, en aquel sentido la presente especificación de la función de gobierno mantenga una adecuada coordinación a nivel nacional y regional entre los órganos señalados”, añade la resolución.

Uno de los primeros en dar cuenta que la acción presentada por el Ministerio de Seguridad Pública no estaba dentro de sus facultades fue el senador Iván Flores (DC), quien fue parte de la comisión mixta que tramitó la creación de la Secretaría de Estado que dirige Trinidad Steinert.