Ensayo clínico probó vacuna chilena contra cáncer de piel a partir de proteína del loco

“Todos sus componentes fueron descubiertos, diseñados y producidos en el país, lo que demuestra que la ciencia nacional puede avanzar desde la investigación básica hasta la prueba en pacientes” , remarcó el ex ministro de Ciencias, Flavio Salazar.

AGENCIA UNO

El primer ensayo clínico en humanos de la vacuna terapéutica TRIMELVax, desarrollada en Chile por la firma biotecnológica Oncobiomed junto a la Universidad de Chile y formulada a partir de proteína del loco, mostró resultados iniciales de seguridad y señales preliminares de actividad clínica en pacientes con melanoma metastásico avanzado, uno de los cáncer de piel más agresivos.

“Lo más relevante de este trabajo es haber podido ejecutar un estudio clínico con una vacuna contra el cáncer diseñada y desarrollada en Chile”, explicó Flavio Salazar, asesor científico de Oncobiomed y uno de los investigadores que lideró la invención de la tecnología en la Facultad de Medicina de la casa de estudios pública.

“Todos sus componentes fueron descubiertos, diseñados y producidos en el país, lo que demuestra que la ciencia nacional puede avanzar desde la investigación básica hasta la prueba en pacientes” , remarcó el ex ministro de Ciencias.

TRIMELVax es una vacuna terapéutica experimental desarrollada para el tratamiento del melanoma. La tecnología se basa en extractos tumorales sometidos a choque térmico, combinados con un adyuvante natural derivado de la hemocianina del molusco chileno Concholepas concholepas (CCH), popularmente conocido como “loco”, cuya función es ayudar al organismo a reconocer y atacar las células del melanoma.

Este enfoque busca activar el sistema inmune mediante monocitos transformados en células presentadoras de antígenos, capaces de estimular una respuesta antitumoral más amplia. El melanoma metastásico puede ser resistente a la inmunoterapia cuando los tumores presentan una baja infiltración de linfocitos, lo que se conoce como “tumores fríos”.

Los resultados del estudio fueron publicados recientemente en la revista científica British Journal of Cancer, de alto prestigio en investigación oncológica. El artículo reporta los hallazgos del ensayo clínico de fase 1 que evaluó la seguridad y las primeras señales de actividad clínica de la vacuna.

El melanoma es uno de los cánceres de piel más agresivos. Aunque representa una proporción menor de los tumores cutáneos, es responsable de la mayoría de las muertes por cáncer de piel debido a su alta capacidad de diseminación.