Camila Flores es pasada al Tribunal Supremo de RN por investigación de fraude al fisco

La decisión fue informada luego que la oficina de la parlamentaria en el Senado fuera allanada por miembros del OS-9 de Carabineros.

AGENCIA UNO

Renovación Nacional anunció que la senadora Camila Flores fue pasada al Tribunal Supremo de la colectividad y entregó todos los antecedentes de la indagatoria por fraude al fisco que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso.

La decisión fue informada luego que este miércoles la oficina de la parlamentaria en el Senado fuera allanada por miembros del OS-9 de Carabineros, lo que requisaron su teléfono celular entre otros elementos.

Por su parte, la mesa de la Cámara Alta, liderada por Paulina Núñez (RN), indicó que Camila Flores “en cumplimiento de su deber institucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia”.

La investigación tiene carácter de reservado y está cargo de la fiscal Paola Castiglione, de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público de Valparaíso, luego que el caso saliera a la luz en un reportaje de T13, que daba cuenta que Flores se apropiaría de las asignaciones destinadas a sus asesores en su periodo de diputada.

Ante estas acusaciones, Camila Flores dejó en claro que “no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso”.