Desde Cabo de Hornos: instan a convertir a Chile en plataforma global para estudio de biósfera

El investigador chileno Ricardo Rozzi, director académico del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), advirtió que la ciencia está siendo “omitida, tergiversada y suprimida” en la era de la posverdad, y argumentó que Chile puede convertirse en plataforma global para el estudio de la biósfera, tal como ya lo es para la astronomía.

Rozzi es doctor en Ecología y magíster en Filosofía por la Universidad de Connecticut, con formación en la Universidad de Chile, y es profesor de la Universidad de Magallanes y de la University of North Texas. Lleva más de tres décadas trabajando en el extremo sur, donde ha impulsado la creación del Parque Omora y el desarrollo de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, desde la cual opera el CHIC como plataforma científica dedicada al estudio del cambio global y la conservación biocultural.

En su discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias, Rozzi defendió un modelo que integra ciencia, filosofía, ética y artes como respuesta a la crisis ambiental: “Estamos en un momento de mucha tensión donde la ciencia es omitida, es tergiversada y suprimida, e impera lo que llamamos la posverdad”, señaló. Frente a ese escenario, su propuesta no es replegarse a la especialización, sino ampliar el alcance del conocimiento científico hacia dimensiones culturales y éticas.

Chile plataforma del “macrocosmos”

En materia de política científica, Rozzi argumentó que el extremo sur de Chile constituye un activo estratégico subutilizado: “Chile ya es la principal plataforma para la observación del macrocosmos. Puede ser también una plataforma central para observar el microcosmos y la biósfera”. Desde Cabo de Hornos, zona que describió como “centinela del cambio climático”, ya se registran efectos concretos del cambio global, entre ellos la detección de malaria aviar asociada al desplazamiento de mosquitos portadores de patógenos hacia esas latitudes.

El investigador también reinterpretó a Charles Darwin: recordó que el naturalista revisó su visión inicial sobre los pueblos fueguinos y concluyó que “los fueguinos e Isaac Newton debieran estar en el mismo panteón del pensamiento”, destacando que los yaganes son el pueblo más citado en su obra sobre la evolución humana.

En ese marco, informó que la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos está en proceso de incorporar el nombre Yagán Usi (“casa yagán”) en un expediente ante la UNESCO. Sobre la relación entre conservación y desarrollo, fue categórico: “No puede haber conservación si no hay economía, pero tampoco puede haber buena economía sin conservación”.