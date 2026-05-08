Cruz-Coke llama al Gobierno a dejar sin efecto acuerdo con PDG: “Nadie sabe cómo vota Jiles u Olivares”

El presidente de Evópoli instó a construir acuerdos con la DC y Socialismo Democrático, ya que “están mostrando voluntad”.

AGENCIA UNO

El senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, llamó a La Moneda a no seguir negociando con el Partido de la Gente (PDG) para asegurar la aprobación de la megarreforma en la Cámara de Diputados.

Esto, luego de que la bancada de diputados del PDG anunciara que retiraba el apoyo para aprobar la idea de legislar de la iniciativa, por el incumplimiento del Ejecutivo a concretar su propuesta de devolver el IVA de medicamentos y pañales a la ciudadanía.

Ante esto, el senador Cruz-Coke dejó ver la fragilidad de alianzas fundamentadas en lo que llamó votos “marginales y poco predecibles”.

“Lo que hay que hacer es tener un pacto amplio con fuerzas políticas predecibles. A mí la idea de negociar transaccionalmente un puntito por acá, otro puntito por allá, una medida con el IVA, con los pañales —que pueden ser de primera necesidad, sin duda—, me parece que no cooperan en la idea de tener un acuerdo amplio”, planteó el legislador en radio Cooperativa.

Por contrapartida, instó a centrar el diálogo con “fuerzas más estables de nuestra democracia, que han gobernado, como el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana”, ya que “están hoy día mostrando voluntad”.

El senador Cruz-Coke argumentó que “entiendo la lógica del Gobierno de buscar ciertos votos marginales porque nadie se abría a propuestas, pero hoy día veo una cierta apertura de una oposición razonable a la baja del impuesto corporativo, a entender que tenemos que tener beneficios, subsidios, al trabajo”.

“Si el acuerdo no se sustenta sobre bases que puedan tener cierta permanencia en el tiempo, no se va a sostener, no va a resultar o no va a salir en un marco de estabilidad que no provoque una contrarreforma en cuanto asuma el Gobierno que venga”, puntualizó.

En esta línea, Luciano Cruz-Coke puso en duda la capacidad de Franco Parisi para alinear a todos los diputados del PDG: “Nadie sabe cómo vota la (Pamela) Jiles y cómo vota el señor (Javier) Olivares… Tiene que haber algún mínimo de predictibilidad en esto (…) Es un error confiar en que alguien puede realmente señalarle un camino a una cantidad de diputados que piensan todos muy distinto”.

Ante los argumentos del PDG de poner fin a su acuerdo con La Moneda por “promesas incumplidas”, el timonel de Evópoli fue tajante: “¿A quién le creemos? ¿A (José) García Ruminot o a Parisi? Yo tendería más a creerle a García Ruminot. No creo que haya comprometido algo que después no va a cumplir; su trayectoria avala eso”.