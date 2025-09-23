Secciones
MAPAS – Las seis comunas de la RM que tendrán cortes de agua por hasta 13 horas este martes

La interrupción del servicio se realizará en distintos horarios dependiendo del sector, por lo que se recomienda a los vecinos prepararse con anticipación y tomar las medidas necesarias.

Gabriela Romo

La empresa Aguas Andinas informó que el martes 23 de septiembre se llevarán a cabo cortes de agua potable en seis comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según informó la empresa, la suspensión del suministro, que será en algunos sectores acotados, forman parte de trabajos de mejora en la red de distribución.

La compañía detalló que las comunas afectadas serán Huechuraba, Santiago, La Reina, Padre Hurtado, Buin y Paine.

Asimismo, la interrupción del servicio se realizará en distintos horarios dependiendo del sector, por lo que se recomienda a los vecinos prepararse con anticipación y tomar las medidas necesarias.

Huechuraba. Entre las 15 horas del martes 23 y las 3 (madrugada) del miércoles 24.

Santiago. Martes 23 de septiembre, entre 16 y 23 horas.

La Reina. Entre las 15 horas del martes 23 y la 1 (madrugada) del miércoles 24.

Padre Hurtado. Entre las 15 horas del martes 23 y la 1 (madrugada) del miércoles 24.

Buin. Martes 23 de septiembre, entre 15 y 21 horas.

Paine. Martes 23 de septiembre, entre 15 y 21 horas.

Estos cortes en el suministro de agua se llevan a cabo con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se entrega a los usuarios. Un caso concreto ocurrió en junio de este año, cuando seis comunas de la Región Metropolitana se vieron afectadas por un corte debido a los trabajos relacionados con la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago.

